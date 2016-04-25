《香港报摘》--经济日报4月25日

* 要闻版头条：

--港股 反覆上扑已连续10星期，能否成功挑战今年高位、突破21,800点关口，将视乎本周出台的三大关键：美日央行议息结果；中资企业首季业绩及最新中国经济数据。

* 其他：

--建设银行 董事长王洪章称，该行已准备2万亿元人民币储备支持＂一带一路＂相关项目，估计未来可发展空间庞大而长远。

--恒大地产 宣布以约36.1亿元人民币收购嘉凯城集团 52.78%股份。由于有关收购事项已超过嘉凯城集团已发行股份的30%，恒大需向嘉凯城集团的其他股东发起全面要约收购。

--本周五金管局公布3月人币资金池，若单以存款计（不计存款证），八家银行的预测呈分歧，三间料延续跌势，最保守预测约为7,900亿元，较2月底的8,039亿元跌约1.7%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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