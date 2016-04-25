《香港报摘》--经济日报4月25日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 要闻版头条：
--港股 反覆上扑已连续10星期，能否成功挑战今年高位、突破21,800点关口，将视乎本周出台的三大关键：美日央行议息结果；中资企业首季业绩及最新中国经济数据。
* 其他：
--建设银行 董事长王洪章称，该行已准备2万亿元人民币储备支持＂一带一路＂相关项目，估计未来可发展空间庞大而长远。
--恒大地产 宣布以约36.1亿元人民币收购嘉凯城集团 52.78%股份。由于有关收购事项已超过嘉凯城集团已发行股份的30%，恒大需向嘉凯城集团的其他股东发起全面要约收购。
--本周五金管局公布3月人币资金池，若单以存款计（不计存款证），八家银行的预测呈分歧，三间料延续跌势，最保守预测约为7,900亿元，较2月底的8,039亿元跌约1.7%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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