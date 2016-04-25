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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 09:05 BJT

《全球汇市》日央行宽松预期打击日圆，奥巴马支持英国留欧推升英镑

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1229  1.1230  -0.01  +3.40  1.0860
    美元/日圆            111.24  111.78  -0.48  -7.53  120.30
    欧元/日圆         124.93  125.45  -0.41  -4.25  130.47
    美元/瑞郎            0.9775  0.9779  -0.04  -2.43  1.0018
    英镑/美元            1.4433  1.4401  +0.22  -2.07  1.4738
    美元/加元            1.2683  1.2668  +0.12  -8.35  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5096  6.5050  +0.07  -0.89  6.5680
    澳元/美元            0.7691  0.7703  -0.16  +5.72  0.7275
    新西兰元/美元        0.6842  0.6848  -0.09  +0.25  0.6825
    澳元/日圆         85.590  86.180  -0.68  -2.32  87.620
    新西兰元/日圆     76.140  76.570  -0.56  -7.12  81.980
    英镑/日圆         160.57  160.99  -0.26  -9.40  177.22
    澳元/新西兰元     1.1237  1.1242  -0.04  +5.37  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/王兴亚/陈宗琦；审校 龚芳/戴素萍/李婷仪)

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