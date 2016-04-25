《全球汇市》日央行宽松预期打击日圆，奥巴马支持英国留欧推升英镑

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1229 1.1230 -0.01 +3.40 1.0860 美元/日圆 111.24 111.78 -0.48 -7.53 120.30 欧元/日圆 124.93 125.45 -0.41 -4.25 130.47 美元/瑞郎 0.9775 0.9779 -0.04 -2.43 1.0018 英镑/美元 1.4433 1.4401 +0.22 -2.07 1.4738 美元/加元 1.2683 1.2668 +0.12 -8.35 1.3839 美元/离岸人民币 6.5096 6.5050 +0.07 -0.89 6.5680 澳元/美元 0.7691 0.7703 -0.16 +5.72 0.7275 新西兰元/美元 0.6842 0.6848 -0.09 +0.25 0.6825 澳元/日圆 85.590 86.180 -0.68 -2.32 87.620 新西兰元/日圆 76.140 76.570 -0.56 -7.12 81.980 英镑/日圆 160.57 160.99 -0.26 -9.40 177.22 澳元/新西兰元 1.1237 1.1242 -0.04 +5.37 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/王兴亚/陈宗琦；审校 龚芳/戴素萍/李婷仪)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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