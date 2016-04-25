《中国报摘》--其他报纸重要消息4月25日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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**上海证券报**
--中国人民银行副行长陈雨露表示，当前人民银行正在按照国务院的部署，会同有关部门研究制定金融“十三五”专项规划。下一阶段推进区域金融改革试点，要牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。
**证券时报**
--云维股份 公告，公司日前收到上交所《关于对云南云维股份有限公司公司债相关事项的监管工作函》，要求公司就有关11云维债的回售及付息事宜核实后对外披露。对此，云维股份对上交所监管函的相关问题进行回复，并表示公司债回售兑付和付息的资金筹集渠道已经确定，能够保证按照云维股份11云维债募集说明书的约定正常回售兑付和付息。
**人民日报**
--贵州电力交易中心有限责任公司近日挂牌成立。据了解，这是国内首家多股东的有限公司制省级电力交易机构，其成立标志着贵州省电力体制改革综合试点进入新阶段。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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