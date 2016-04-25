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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 08:39 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月25日

**上海证券报**

--中国人民银行副行长陈雨露表示，当前人民银行正在按照国务院的部署，会同有关部门研究制定金融“十三五”专项规划。下一阶段推进区域金融改革试点，要牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。

**证券时报**

--云维股份 公告，公司日前收到上交所《关于对云南云维股份有限公司公司债相关事项的监管工作函》，要求公司就有关11云维债的回售及付息事宜核实后对外披露。对此，云维股份对上交所监管函的相关问题进行回复，并表示公司债回售兑付和付息的资金筹集渠道已经确定，能够保证按照云维股份11云维债募集说明书的约定正常回售兑付和付息。

**人民日报**

--贵州电力交易中心有限责任公司近日挂牌成立。据了解，这是国内首家多股东的有限公司制省级电力交易机构，其成立标志着贵州省电力体制改革综合试点进入新阶段。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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