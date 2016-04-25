《中国报摘》--其他报纸重要消息4月25日

--云维股份 公告，公司日前收到上交所《关于对云南云维股份有限公司公司债相关事项的监管工作函》，要求公司就有关11云维债的回售及付息事宜核实后对外披露。对此，云维股份对上交所监管函的相关问题进行回复，并表示公司债回售兑付和付息的资金筹集渠道已经确定，能够保证按照云维股份11云维债募集说明书的约定正常回售兑付和付息。