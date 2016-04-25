全球金属：智利Codelco考虑新建炼铜厂，拟首度让外资参与扩产

路透圣地亚哥4月22日 - 智利国家铜业公司(Codelco) 一位高管表示，该公司正考虑新建一座炼铜厂以将产量提高逾10%，且愿意首度接受外资伙伴参与该公司的扩产。

Codelco产能及成本副总裁Jose Robles周四接受采访时说，该公司正研议是否兴建第四座炼厂，并已专门拨出近20亿美元在未来两年更新其他老旧工厂。

这将是全球最大铜企Codelco数年来最大的改造行动，也是Codelco逾10年来首次大举扩张冶炼业务。

金属价格疲弱、以及对中国铜需求的担忧，都已迫使各生产商提升效能和减少支出。中国是全球最大的工业金属消费国。

Codelco去年创纪录亏损22亿美元。该公司目前正考虑寻求外资帮助为新厂所需的数十亿美元融资。Codelco曾承诺，未来五年将减支60亿美元。

Codelco的计划包括把炼厂年产能从目前的360-380万吨，提高至约400万吨。

该计划仍在初期阶段，尚未经过Codelco董事会审查。他说，唯有当Codelco仍保有对该炼厂的控股权、及其所产铜的所有权时，才会继续推进该计划。