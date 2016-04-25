《香港报摘》--其他报纸重要消息4月25日

* 明报：

--中国内衣品牌都市丽人 副总裁兼首席财务官余振球表示，集团今年会拓展逾1,000间门店，与去年数字相若。相对去年17%新增门店为直营店，今年新设直营店占比则跌至10%至15%，主要开设在一二线城市。

* 东方日报：

--顺泰控股 为内地提供香烟的包装为主业，近两年却开始涉足光伏发电，甚至云计算等业务。集团副总裁许为民解释，董事会有见香烟行业难以扩充，且有收缩之势，故在为股东寻求利润的前提下，只有＂痛苦转型＂，未来三至五年会投放30-50亿元人民币扩充云计算平台至中国500个地点。

* 苹果日报：

--大新金融 正放售旗下大新人寿，消息指，除了加拿大永明金融外，另一获选晋身次圈的外资保险公司为英国保诚保险 。

* 星岛日报：

--政府正就退休保障进行谘询，据了解，港府坚拒实施不论贫富的全民退保方案，但认为必须取消强积金对冲，以加强对雇员的退休保障。

* 文汇报：

--御泰中彩 再向沽空机构＂匿名分析＂（Anonymous Analytics）作出反击，指匿名分析的相关报告所载的指称乃属不准确、误导及并无可靠证据支持。御泰中彩强调并无夸大2014年网络业务产生的营业额。（完）