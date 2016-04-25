《香港报摘》--其他报纸重要消息4月25日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 明报：
--中国内衣品牌都市丽人 副总裁兼首席财务官余振球表示，集团今年会拓展逾1,000间门店，与去年数字相若。相对去年17%新增门店为直营店，今年新设直营店占比则跌至10%至15%，主要开设在一二线城市。
* 东方日报：
--顺泰控股 为内地提供香烟的包装为主业，近两年却开始涉足光伏发电，甚至云计算等业务。集团副总裁许为民解释，董事会有见香烟行业难以扩充，且有收缩之势，故在为股东寻求利润的前提下，只有＂痛苦转型＂，未来三至五年会投放30-50亿元人民币扩充云计算平台至中国500个地点。
* 苹果日报：
--大新金融 正放售旗下大新人寿，消息指，除了加拿大永明金融外，另一获选晋身次圈的外资保险公司为英国保诚保险 。
* 星岛日报：
--政府正就退休保障进行谘询，据了解，港府坚拒实施不论贫富的全民退保方案，但认为必须取消强积金对冲，以加强对雇员的退休保障。
* 文汇报：
--御泰中彩 再向沽空机构＂匿名分析＂（Anonymous Analytics）作出反击，指匿名分析的相关报告所载的指称乃属不准确、误导及并无可靠证据支持。御泰中彩强调并无夸大2014年网络业务产生的营业额。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选