香港新股：中银航空租赁去年净利升11%，纯利率31.5%--初步招股文件

路透香港4月25日 - 拟在香港主板上市的飞机租赁公司--中银航空租赁有限公司IPO-BOCA.HK的初步招股文件披露，该公司去年净利约3.43亿美元，按年增长11.3%；纯利率31.5%，2014年度为31.2%，因受期内飞机销售收益增加带动。

初步招股书指，去年中银航空租赁租赁租金收入近一半(49.9%)来自中国大陆、香港、澳门、台湾及亚太区；欧洲、美洲、中东与非洲分别占23.9%、19.5%及6.7%。

去年该公司的收入为10.91亿美元，2014年为9.88亿美元；期内出售飞机收益净利由2014年的3,029万美元大增至去年的7,014万美元；租赁收入则按年升4%至9.75亿美元。

公司表示，是次上市集资所得将用以购买新飞机以扩大自有机队。

截至去年底，中银航空租赁的机队共有227架自有飞机及43架代管飞机，总数共270架，按年增加20架，在总部设于亚洲的飞机租赁公司中，属最大的自有机队，在全球则排行第五。公司的自有飞机平均机龄为3.3年，为行业中最低的机队之一。公司并拟在今年底前出售全部机龄超过10年的自有飞机及不再生产的所有飞机。

中银航空租赁表示，截至去年末，公司已承诺购买的241架飞机中，74架已承诺租赁。而在今年计划的飞机交付中，有10架已作交付并将于交付时出租。

上述已承诺购买的241架飞机截至去年底的剩余资本承担为96亿美元，当中19亿美元将于今年支付。