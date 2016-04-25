香港新股：中银航空租赁去年净利升11%，纯利率31.5%--初步招股文件

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透香港4月25日 - 拟在香港主板上市的飞机租赁公司--中银航空租赁有限公司IPO-BOCA.HK的初步招股文件披露，该公司去年净利约3.43亿美元，按年增长11.3%；纯利率31.5%，2014年度为31.2%，因受期内飞机销售收益增加带动。
初步招股书指，去年中银航空租赁租赁租金收入近一半(49.9%)来自中国大陆、香港、澳门、台湾及亚太区；欧洲、美洲、中东与非洲分别占23.9%、19.5%及6.7%。
去年该公司的收入为10.91亿美元，2014年为9.88亿美元；期内出售飞机收益净利由2014年的3,029万美元大增至去年的7,014万美元；租赁收入则按年升4%至9.75亿美元。
公司表示，是次上市集资所得将用以购买新飞机以扩大自有机队。
截至去年底，中银航空租赁的机队共有227架自有飞机及43架代管飞机，总数共270架，按年增加20架，在总部设于亚洲的飞机租赁公司中，属最大的自有机队，在全球则排行第五。公司的自有飞机平均机龄为3.3年，为行业中最低的机队之一。公司并拟在今年底前出售全部机龄超过10年的自有飞机及不再生产的所有飞机。
中银航空租赁表示，截至去年末，公司已承诺购买的241架飞机中，74架已承诺租赁。而在今年计划的飞机交付中，有10架已作交付并将于交付时出租。
上述已承诺购买的241架飞机截至去年底的剩余资本承担为96亿美元，当中19亿美元将于今年支付。
总部设在新加坡的中银航空租赁是中国银行 旗下子公司，中行此前公告称中银航空租赁拟议发售规模将不超过发行后总股本的40%（行使任何超额配股权后），其中包括相当于经扩大后股本20%的新股，以及拟由中银航空租赁控股股东出售的不超过中银航空租赁经扩大后股本20%的老股。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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