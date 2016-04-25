永安期货：中国期指多头主力抄底意愿增强

经历了连续一月的上涨之后，市场在上周出现了明显回落。沪指上周三击穿3000点整数关口，重挫70余点，一度跌至2900点附近。期指三个品种全线走低，其中IH及IF相对抗跌，当周分别下跌1.2%和2.7%，IC走势疲弱，当周跌幅超过5%。基差方面，虽然指数走势低迷，但由于市场预期相对转好，期货贴水未见明显扩大迹象。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水33.7、9.9和161.3点。