永安期货：中国期指多头主力抄底意愿增强

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自4月25日的《期货日报》：
经历了连续一月的上涨之后，市场在上周出现了明显回落。沪指上周三击穿3000点整数关口，重挫70余点，一度跌至2900点附近。期指三个品种全线走低，其中IH及IF相对抗跌，当周分别下跌1.2%和2.7%，IC走势疲弱，当周跌幅超过5%。基差方面，虽然指数走势低迷，但由于市场预期相对转好，期货贴水未见明显扩大迹象。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水33.7、9.9和161.3点。
主力持仓方面，伴随指数回落，多头抄底意愿增强，期指各个品种多头主力持仓均有不同程度增加。其中，IF多头主力增仓2386手，空头主力增仓1723手，净多持仓增至1273手，为一年以来新高；IH多空主力增仓幅度相当，均为1100余手，净多持仓微增53手至667手；IC多空主力双双增仓2000手以上，多头增仓力度更大，净空持仓较前一周减少328手降至203手。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选