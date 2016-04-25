倍特期货：沪铜领衔的上期有色金属指数进入平台整理期

从后续的资金博弈角度来看，沪铜领衔的上期有色金属指数倾向于围绕2290点这一线搭平台，从振荡幅度区间的角度预估，除锡铅外主要品种的20天线都还可以承托，商品投机人气变化的冲击力目前还无忧。

有色金属品种是国内市场化程度最高的品种，去年底国内商品的供应侧改革，也是有色金属品种率先打响第一枪。根据有色金属工业协会十三五规划的需求展望评估，国内有色品种的需求峰值平台将渐次显现，主要体现在铅等可再生品种上，锌、铜等现货需求也将进入低增幅，接近需求峰值的过程，唯一的亮点是国内铅需求增幅将达到30%。锌与铜相比，金融属性都是其未来的支撑点，随着供应的改善，也将提升锌市的金融属性弹性，但锌的现货需求变数比铜大，铜的现货需求相对固化，这是资金炒作的盲区。(完)