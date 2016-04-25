新湖期货：郑商所易盛农期指数短期面临回调风险

以下内容节选自4月25日的《期货日报》：

易盛农期指数上周在权重品种的带动下继续强劲走高，截至4月22日，易盛农期指数报收于1030.81点，较前一周上涨23.42点。

权重品种方面，阿根廷大豆产区天气炒作引发美豆大涨，从非商业净多持仓来看，投机资金炒作美豆的热情十分高涨，这使得国内豆粕的运行区间大幅上移，带动菜粕上行。而且随着气温升高，我国水产养殖旺季也即将来临，上周菜粕现货价格出现上涨，南方地区国产加籽菜粕价格在1920—1980元/吨，较前一周上涨60—70元/吨。不过，鉴于当前的豆粕、菜粕价差，预计短期内菜粕涨幅可能继续不如豆粕。(完)

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