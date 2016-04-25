新湖期货：郑商所易盛农期指数短期面临回调风险

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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以下内容节选自4月25日的《期货日报》：
易盛农期指数上周在权重品种的带动下继续强劲走高，截至4月22日，易盛农期指数报收于1030.81点，较前一周上涨23.42点。
权重品种方面，阿根廷大豆产区天气炒作引发美豆大涨，从非商业净多持仓来看，投机资金炒作美豆的热情十分高涨，这使得国内豆粕的运行区间大幅上移，带动菜粕上行。而且随着气温升高，我国水产养殖旺季也即将来临，上周菜粕现货价格出现上涨，南方地区国产加籽菜粕价格在1920—1980元/吨，较前一周上涨60—70元/吨。不过，鉴于当前的豆粕、菜粕价差，预计短期内菜粕涨幅可能继续不如豆粕。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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