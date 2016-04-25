全球金市：金价难以收复失地，美元走强且美联储会议前投资者谨慎

投资者还将密切关注美联储将于周四结束的两日政策会议。美联储在本周会议上料不会升息，但市场将寻找下次升息时机的线索。

周五公布的路透调查显示，分析师预期美联储6月升息，年底前再升息一次。不过，利率期货和债市交易商对今年升息似乎不那么确信，凸显市场和决策者对利率路径的看法依然存在很大分歧。

现货银 持坚于每盎司16.986美元，上周曾跳升至11个月高位。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，4月19日当周，对冲基金和资产管理公司增持COMEX白银合约多头仓位至纪录高位。

他们还增持黄金期货和期权净多头仓位至三年半高点。

上周印度黄金需求出现改善，因珠宝零售商在罢工后重新开门营业，但印度金价较全球指标价格仍为贴水。(完)

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