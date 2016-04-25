全球金市：金价难以收复失地，美元走强且美联储会议前投资者谨慎

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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投资者还将密切关注美联储将于周四结束的两日政策会议。美联储在本周会议上料不会升息，但市场将寻找下次升息时机的线索。
周五公布的路透调查显示，分析师预期美联储6月升息，年底前再升息一次。不过，利率期货和债市交易商对今年升息似乎不那么确信，凸显市场和决策者对利率路径的看法依然存在很大分歧。
现货银 持坚于每盎司16.986美元，上周曾跳升至11个月高位。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，4月19日当周，对冲基金和资产管理公司增持COMEX白银合约多头仓位至纪录高位。
他们还增持黄金期货和期权净多头仓位至三年半高点。
上周印度黄金需求出现改善，因珠宝零售商在罢工后重新开门营业，但印度金价较全球指标价格仍为贴水。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王兴亚；审校 张涛/李婷仪)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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