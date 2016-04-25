方正中期期货：中国工业品期货指数再创近期新高，长期趋势向好

上周，黑色系、农产品、化工品集体大涨，带动有色全线上扬，进入多头的狂欢盛宴。宏观方面，在不到一周的时间内，央行两度进行MLF操作，向金融机构释放流动性，共注资4480亿元。美国3月新屋开工总数年化大幅降至5个月低点，且营建许可总数降至一年来低点，超出市场预期，暗示出美国一季度经济增速可能疲软，美元指数持续振荡。

经历了5年左右绵绵熊市之后的商品期货近期火爆，黑色板块延续近期的强劲势头，能源化工品也有行情启动迹象。上周，三大交易所出手抑制交易过热，大宗商品涨势或将放缓，CIFI冲高之后振荡盘整，但长期趋势仍向好。(完)