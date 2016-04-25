方正中期期货：中国工业品期货指数再创近期新高，长期趋势向好

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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以下内容节选自4月25日的《期货日报》：
上周，黑色系、农产品、化工品集体大涨，带动有色全线上扬，进入多头的狂欢盛宴。宏观方面，在不到一周的时间内，央行两度进行MLF操作，向金融机构释放流动性，共注资4480亿元。美国3月新屋开工总数年化大幅降至5个月低点，且营建许可总数降至一年来低点，超出市场预期，暗示出美国一季度经济增速可能疲软，美元指数持续振荡。
当周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）大幅上涨。上周，CIFI指数节节攀升，再次创近期新高并站稳700关口以上，后期上涨节奏或逐渐放缓。
经历了5年左右绵绵熊市之后的商品期货近期火爆，黑色板块延续近期的强劲势头，能源化工品也有行情启动迹象。上周，三大交易所出手抑制交易过热，大宗商品涨势或将放缓，CIFI冲高之后振荡盘整，但长期趋势仍向好。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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