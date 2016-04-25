港报社评：对抗逆境须有政治共识--星岛日报4月25日

这显示淡风已不止限于零售业与旅游业，也在建造业出现，下一步将蔓延至其他专业服务行业，进而引发连锁反应。更多行业生意难做，自然要削低成本，紧缩人手，直接影响就业市场，失业人数增加在所难免。 经济出现＂低温症＂，有外部因素，也有内部原因。美元因进入加息周期转强，引起全球资金激烈流转，港元与美元挂鈎挫弱旅游业，加上内地经济处于调整期的＂阵痛＂，都令香港经济承受下行压力。在这一波惊涛骇浪中，政府必须像以往几次＂危机＂一样，推出一系列抗逆措施，以政策及公共财政手段，发挥提振经济的作用。 虽然财政司司长在本年度的财政预算中，已将总开支增加14%，及实行了一些税务减缓，但显然并未足够，还需要更多具体刺激措施，包括增加基建工程项目，及定出振兴旅游的全盘计画，全方位发功吸引更多旅客来港。 经济要解困，最难处理的是内部政治因素。零售旅游业转衰，与政治动荡分不开，由占领到年初二骚乱，社会出现的不安气氛与＂排内＂情绪，起着极大的赶客效应，内地旅客却步不来。立法会持续的拉布行动，则令大批基建工程项目受阻，没法如期落实。令人忧心的是，对抗内地的极端本土主义仍在扩散，而部分议员依然在政治议题上缠绕不放，令政府没法聚焦于经济难题。 从积极角度看，经济危机也可能是纾解政治困局的契机。政府在这时候如向泛民中占多数的温和派提出＂共同抗逆＂，说服对方以社会最大利益为重，协力应对当前的经济问题，也许能达至某程度的共识。 对大部分泛民而言，也可以藉此机会展示以大众福祉为重的态度，改变只顾政治不理民生的负面形象，并与激进派划清界线，这对他们九月参加立法会选战，可能有意想不的正面作用。 这方面，近期似乎出现了一些转变征兆，例如早前讨论《拨款条例草案》时，部分泛民就没有恶意阻挠，过程较正常，希望在此经济形势严峻的时刻，他们可表现得更正面和积极。（完）