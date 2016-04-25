港报社评：不应将市民福祉作为政治筹码--文汇报4月25日

财政司司长曾俊华昨在网志批评个别议员，坚持以拉布等手段，无理拖延会议进度，阻碍议会正常运作。的确，部分反对派议员在审议预算案的会议中，滥用点人数等手法，已经造成了一次流会，浪费了宝贵的会议时间。这种把香港利益和市民福祉作为政治筹码的行为，已经违背基本的政治道德，应该受到社会舆论的谴责。相信广大市民会把他们的卑劣行为记在心中，在9月份的立法会选举中，用手上神圣的选票对这种恶行坚决说不。

立法会正在审议财政预算案，上周少数激进反对派议员继续用拉布的手段来阻挠，已经导致了一次流会。财政司长曾俊华昨日在网志中撰文提到此事，强调如果预算案在5月内未能通过，可能影响各项公共服务，影响社会民生，呼吁拉布的议员不要无理拖延会议进度。的确，由于面对环球经济不明朗等因素影响，香港经济正面临着艰难的一年，情况有可能进一步变坏。全体港人都应抱着同舟共济的理念，团结一心，共度难关。正如曾俊华在网志上提到，为了应对未来可能出现的困难情况，财政预算案将政府总开支增加了14%，以加强各项服务；又提出388亿的短期纾缓和税务措施，希望支援本地企业，尤其是中小企和旅游相关的行业，度过眼前的难关，保障打工仔女的饭碗。加上其它各种税务宽减和优惠，以及向综援人士和长者发放额外一个月津贴等措施，均有助减轻市民的生活压力，刺激消费，提振经济。

显然，这份得到广泛支持的预算案如果能够尽快通过并落实，将对面临经济困难的香港社会，产生相当的支撑和纾缓作用。但是，少数激进反对派议员毫不理会，继续拉布，企图用激进手段来博曝光和讨好支持者。这种将自己的私利置于大众利益之上，把大多数市民的福祉作为政治筹码的行为，已经丧失基本的政治伦理，是非常自私和卑劣的行为。以上周流会为例，制造流会的反对派议员在电视镜头前洋洋得意、夸夸其谈，丝毫没有对浪费宝贵的议会辩论时间表示痛惜，也没有对白白浪费公帑自责，实在难免令广大市民深感愤慨。要遏止这种只看个人或小团体私利，罔顾社会公众利益的行为，最根本的方法，就是由广大市民在九月的立法会选举中用手上神圣的选票来惩罚他们。（完）

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