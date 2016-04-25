《汇市简讯》美元/日圆跌至111.31后企稳

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 东京卖盘打压美元/日圆从111.90下滑，跌破111.43至111.31
* 今日适逢假期，市场交投清淡
* 美元/日圆之后在111.30-40区间守稳，出口商暂时无意行动
* 进口商薪酬结算日(Gotobi)买盘被周五上涨后出现的卖盘所盖过
* 尽管可能进一步下跌，但许多人预计逢低买家将进场
(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 郑茵)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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