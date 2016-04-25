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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 09:13 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌至111.31后企稳

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* 东京卖盘打压美元/日圆从111.90下滑，跌破111.43至111.31

* 今日适逢假期，市场交投清淡

* 美元/日圆之后在111.30-40区间守稳，出口商暂时无意行动

* 进口商薪酬结算日(Gotobi)买盘被周五上涨后出现的卖盘所盖过

* 尽管可能进一步下跌，但许多人预计逢低买家将进场

(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 郑茵)

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