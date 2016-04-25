国际油市：油价连涨三周后下滑，受获利了结影响

分析师表示，油价下跌主要是因为连涨三周后投资者锁定获利。

“我猜测，油价的强劲涨势延续至上周末后，有一些获利了结盘，”新加坡Energy Aspects的Virendra Chauhan称。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至4月19日当周，对冲基金和其他基金经理人对美国原油的多头押注创下10个月来最高。

由于预期日本将进一步扩大货币宽松措施，美元指数 周五大涨，这也对油价构成打压。(完)

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