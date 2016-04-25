国际油市：油价连涨三周后下滑，受获利了结影响

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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分析师表示，油价下跌主要是因为连涨三周后投资者锁定获利。
“我猜测，油价的强劲涨势延续至上周末后，有一些获利了结盘，”新加坡Energy Aspects的Virendra Chauhan称。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至4月19日当周，对冲基金和其他基金经理人对美国原油的多头押注创下10个月来最高。
由于预期日本将进一步扩大货币宽松措施，美元指数 周五大涨，这也对油价构成打压。(完)
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(编译 白云/王兴亚；审校 龚芳/张涛)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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