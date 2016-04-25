台湾货币市场：央行冲销力度大减放钱淹市场，短票利率部分见2字头

* 央行冲销力度大减放钱淹市场，拆款需求减 * 短票利率部分见〞2字头〞，成交于0.29% * RP利率大致持稳，惟成交低档比重渐增 记者 罗两莎 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。调度人士指出，央行冲销力度大减 ，今天市场资金依旧浮滥，本地和外商银行都快被钱淹死，隔夜拆款需求不大，因而充份供 应跨月资金，利率亦于低档盘旋。 他们表示，央行大砍隔夜资金委托代收金额、放〞钱淹市场〞，致近来各大银行均面临 满手资金苦无去处窘境，除少数中小型银行及票券商有拆入需求，今天多家大银行都不怎么 做拆款。 〞我们都被快淹死了，大家准备好救生圈、救生衣吧。〞一位大型金融机构资调人员说 。 另一银行资调人员即称，今天很〞平〞，市场几乎没有什么拆款需求，只好下午去央行 排队，把希望寄托在央行身上。 票券商资调人员也说，今天资金还是很多、钱很好拿，利率变化不大，月内大都拆在0. 25-0.28%，跨月则在0.31-0.32%。 本地时间13:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.346 32.330 台湾加权股价指数<.TWII 8,560.28 8,535.75 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.200-0.300% 0.200-0.310% --两周拆款利率区间 0.230-0.330% 0.240-0.330% **短票利率部分见2字头** 短票方面，票券商表示，今天市场资金相当宽松，但发票量不大，资金缺口很快就平了 。 〞今天票源满少的，开门半小时就销售一空。〞一位大型票券商交易员说。 他们指出，近来央行大砍隔夜资金委托代收金额、大减冲销力度，致各大银行满手资金 ，而发票量又少，一大早银行就主动找上门，票很快就被抢光。〞不能再收了啦，没有票了 。〞一大型票券公司交易员说。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30%，部分成交于0 .29%；上日亦于0.30%，少数成交在0.29%、0.31%。 周一央行定存单到期81亿台币，发行金额稍晚公布。 本周央行定存单到期总额1兆746.65亿台币，分别是：周二4,784.85亿、周三1,975亿、 周四2,401.8亿、周五1,505亿台币。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率首见〞 2字头〞，下跌到0.299%，前日在0.300%，上日区间0.28-0.35%；前日在0.28-0.305%，成交 量136.91亿台币，前日为143.38亿。 拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为440亿台币，累积至周日超额准备6,8 41亿台币、加计前期1%的超额准备为9,076亿台币。 **RP利差成交低档渐增** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，虽已接近月底但市场资金却非常多，RP 利率区间维持原水准，惟成交于低档的比重逐渐升高。 〞前阵子嫌我们的利率不好，现在不是利率问题，是没有券可以做了。〞一位大型证券 商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30%，少数在0.29%、0.31 %；上日则在0.30-0.31%，少数见0.29%、0.32%；短天期及一个月天期公司债附买回利率主 要成交在0.38-0.39%，上日为0.38-0.40%。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间大致持稳；短天期公债附买回利 率主要在0.23-0.25%；上日则在0.23-0.26%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.29%，上 日亦同。与银行承做的债券附买回利率约在0.30-0.31%左右。(完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)