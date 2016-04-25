《全球重要经济事件一览表》--4月25日-5月2日

标题新闻：英国最高法院称下周二将对首相特雷莎梅是否需要议会批准才能启动退欧程序作出裁决
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4月25日(一)
法兰克福--欧盟执委会和欧洲央行联合会议，主题是“完成欧洲金融一体化：下一步是什么？”，欧盟金融服务执委希尔、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和执委科尔将发言。
4月26日(二)
首尔--国际货币基金组织(IMF)就2016年4月全球金融稳定报告召开研讨会(0000)。
纽约--加拿大央行总裁波洛兹将在加拿大投资行业协会及证券业和金融市场协会发表讲话(1240)。
纽约--加拿大央行总裁波洛兹召开记者会(1350)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议(至4月27日)。
法兰克福--欧洲央行宏观审慎政策和研究会议(至4月27日)，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和芬兰央行总裁利卡宁将发言。
罗马--德国央行总裁魏德曼发表主题为“欧洲货币联盟的完整性和一致性”的演说。
巴西利亚--巴西央行货币政策会议(至4月27日)。
4月27日(三)
新加坡--新加坡金管局公布宏观经济评估(0400)。
北京--亚信第五次例行外长会议北京举行(至28日)。亚信成员国、观察员国外长及观察员国际组织代表将受邀出席会议，其他有关国际组织代表将作为主席国客人与会。
伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在英国伦敦政经学院就英国是否退出欧盟公投发表演讲(0930)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议及声明(1800)。
温哥华--加拿大财长摩尔诺对大温哥华贸易局(Greater Vancouver Board of Trade)发表讲话(1900)。
都柏林--爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)在发布2015年年度报告时发表讲话(1000)。
东京--日本央行货币政策会议(至4月28日)。
惠灵顿--新西兰央行公布利率决议(2100)。
巴西利亚--巴西央行利率决定(2200)。
4月28日(四)
东京--日本央行公布利率决定。央行总裁黑田东彦召开记者会(0630)。
曼谷--泰国财政部公布经济预估(0600)。
伦敦--英国财政大臣奥斯本参加国会财政委员会讨论欧盟成员国身份问题(0930)。
伦敦--前英国央行副总裁宾恩在国家统计局经济论坛发表讲话(0830)。
马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)将出席“西班牙经济的挑战”会议(1100)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)就该国经济形势发表演说(0740)。
4月29日(五)
首尔--韩国央行公布半年度货币政策报告(0300)。
伦敦--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)就“美国经济前景”发表讲话(1030)。
布鲁塞尔--单一处理委员会第一次会议“绘制进程：令银行解决机制起效”(0700)，欧盟执委会副主席卡泰宁、英国央行副总裁康利夫等将发言。
斯德哥尔摩--瑞典央行一般委员会会议。
伯尔尼--瑞士央行股东大会，瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)等将发言(0900)。
慕尼黑--德国央行总裁魏德曼发表讲话(0900)。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(0930)。
5月2日(一)
美国贝弗利希尔斯--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)发表演说，主题为“系统性风险：不可避免还是可预先防范？”(2130)。
法兰克福--亚洲开发银行举行为期四天的年会(至5月5日)。
瑞士卢塞恩--主题为“欧元带来的挑战”的金融研讨会，瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)和欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)将发言。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 李婷仪)
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波罗的海海岬型船运价指数 劲扬164点，或10.87%，至1,673点。海岬型船舶日均获利上升1,357美元，报12,512美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。