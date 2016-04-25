《香港重要政经日程》--4月25日-5月17日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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================== 今日重要政经消息=================
4月25日（周一）
深圳高速公路股份 公布首季度业绩。
国药控股 公布首季度业绩。
青岛啤酒股份 公布首季度业绩。
AEON CREDIT 公布全年业绩。
大成生化科技 公布2015年度业绩。
大成糖业 公布2015年度业绩。
粤海置地 公布首季度业绩。
================== 近期重要政经消息=================
4月26日（周二）
公布3月份进出口数字。
中国平安保险 公布首季度业绩。
安徽海螺水泥股份 公布首季度业绩。
中国银行 公布首季度业绩。
金隅股份 公布首季度业绩。
北京北辰实业股份 公布首季度业绩。
中银香港 公布首季度业绩。
中国交通建设 公布首季度业绩。
大连港 公布首季度业绩。
华电国际电力股份 公布首季度业绩。
中国中冶 公布首季度业绩。
*珠光控股 公布2015年度业绩。
4月27日（周三）
马钢 公布首季度业绩。
维达国际 公布首季度业绩。
白云山 公布首季度业绩。
晨鸣纸业1812.HK>公布首季度业绩。
中煤能源 公布首季度业绩。
万科企业 公布首季度业绩。
中信银行 公布首季度业绩。
中远太平洋 公布首季度业绩。
中国中车 公布首季度业绩。
大唐发电 公布首季度业绩。
广汽集团 公布首季度业绩。
广深铁路股份 公布首季度业绩。
海通证券 公布首季度业绩。
上海石油化工股份 公布首季度业绩。
*天津创业环保股份 公布首季度业绩。
4月28日（周四）
中海发展 公布首季度业绩。
*农业银行 公布首季度业绩。
*中国国航 公布首季度业绩。
*安徽皖通高速公路 公布首季度业绩。
*交通银行 公布首季度业绩。
*比亚迪股份 公布首季度业绩。
*比亚迪电子 公布首季度业绩。
*中国铝业 公布首季度业绩。
*中国远洋 公布首季度业绩。
*中国东方航空股份 公布首季度业绩。
*中国人寿 公布首季度业绩。
*龙源电力 公布首季度业绩。
*中海油田服务 公布首季度业绩。
*中国电信 公布首季度业绩。
*中国忠旺 公布首季度业绩。
*中集集团 公布首季度业绩。
*招商银行 公布首季度业绩。
*重庆农村商业银行 公布首季度业绩。
*中海集运 公布首季度业绩。
*复星医药 公布首季度业绩。
*广发证券 公布首季度业绩。
*金风科技 公布首季度业绩。
*华泰证券 公布首季度业绩。
*工商银行 公布首季度业绩。
*中国石油股份 公布首季度业绩。
*中材股份 公布首季度业绩。
*中石化 公布首季度业绩。
*兖州煤业股份 公布首季度业绩。
*中兴通讯 公布首季度业绩。
4月29日（周五）
公布3月份M-3货币供应数字。
公布3月底止外汇基金总资产。
11:00 允升国际 在香港举行股东特别大会。
5月5日（周四）
公布3月份零售销售数字。
5月6日（周五）
09:30 中海物业 股东周年大会。
10:00 香港飞机工程 在香港举行股东周年大会。
11:30 中国海外发展 股东周年大会。
5月9日（周一）
14:30 嘉里建设 在香港举行股东周年大会。
5月11日（周三）
11:00 华昱高速 在香港举行股东周年大会。
港交所 公布首季度业绩。
5月12日（周四）
10:00 昆仑能源 股东周年大会。
14:45 长江基建 在香港举行股东周年大会。
10:00 高伟电子 在香港举行股东周年大会。
5月13日（周五）
公布第一季本地生产总值(GDP)数据。
14:00 花样年 股东周年大会。
14:30 台泥国际 在香港举行股东周年大会。
11:00 万科置业（海外） 在香港举行股东周年大会。
10:00 西部水泥 在香港举行股东周年大会。
12:00 长江和记 在香港举行股东周年大会。
10:00 e-Kong Group 在香港举行股东周年大会。
5月17日
11:00 映美控股 在香港举行股东周年大会。
11:00 腾邦控股 在香港举行股东周年大会。
16:00 利亚零售 在香港举行股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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