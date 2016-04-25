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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 10:46 BJT

《香港重要政经日程》--4月25日-5月17日

================== 今日重要政经消息=================

4月25日（周一）

深圳高速公路股份 公布首季度业绩。

国药控股 公布首季度业绩。

青岛啤酒股份 公布首季度业绩。

AEON CREDIT 公布全年业绩。

大成生化科技 公布2015年度业绩。

大成糖业 公布2015年度业绩。

粤海置地 公布首季度业绩。

================== 近期重要政经消息=================

4月26日（周二）

公布3月份进出口数字。

中国平安保险 公布首季度业绩。

安徽海螺水泥股份 公布首季度业绩。

中国银行 公布首季度业绩。

金隅股份 公布首季度业绩。

北京北辰实业股份 公布首季度业绩。

中银香港 公布首季度业绩。

中国交通建设 公布首季度业绩。

大连港 公布首季度业绩。

华电国际电力股份 公布首季度业绩。

中国中冶 公布首季度业绩。

*珠光控股 公布2015年度业绩。

4月27日（周三）

马钢 公布首季度业绩。

维达国际 公布首季度业绩。

白云山 公布首季度业绩。

晨鸣纸业1812.HK>公布首季度业绩。

中煤能源 公布首季度业绩。

万科企业 公布首季度业绩。

中信银行 公布首季度业绩。

中远太平洋 公布首季度业绩。

中国中车 公布首季度业绩。

大唐发电 公布首季度业绩。

广汽集团 公布首季度业绩。

广深铁路股份 公布首季度业绩。

海通证券 公布首季度业绩。

上海石油化工股份 公布首季度业绩。

*天津创业环保股份 公布首季度业绩。

4月28日（周四）

中海发展 公布首季度业绩。

*农业银行 公布首季度业绩。

*中国国航 公布首季度业绩。

*安徽皖通高速公路 公布首季度业绩。

*交通银行 公布首季度业绩。

*比亚迪股份 公布首季度业绩。

*比亚迪电子 公布首季度业绩。

*中国铝业 公布首季度业绩。

*中国远洋 公布首季度业绩。

*中国东方航空股份 公布首季度业绩。

*中国人寿 公布首季度业绩。

*龙源电力 公布首季度业绩。

*中海油田服务 公布首季度业绩。

*中国电信 公布首季度业绩。

*中国忠旺 公布首季度业绩。

*中集集团 公布首季度业绩。

*招商银行 公布首季度业绩。

*重庆农村商业银行 公布首季度业绩。

*中海集运 公布首季度业绩。

*复星医药 公布首季度业绩。

*广发证券 公布首季度业绩。

*金风科技 公布首季度业绩。

*华泰证券 公布首季度业绩。

*工商银行 公布首季度业绩。

*中国石油股份 公布首季度业绩。

*中材股份 公布首季度业绩。

*中石化 公布首季度业绩。

*兖州煤业股份 公布首季度业绩。

*中兴通讯 公布首季度业绩。

4月29日（周五）

公布3月份M-3货币供应数字。

公布3月底止外汇基金总资产。

11:00 允升国际 在香港举行股东特别大会。

5月5日（周四）

公布3月份零售销售数字。

5月6日（周五）

09:30 中海物业 股东周年大会。

10:00 香港飞机工程 在香港举行股东周年大会。

11:30 中国海外发展 股东周年大会。

5月9日（周一）

14:30 嘉里建设 在香港举行股东周年大会。

5月11日（周三）

11:00 华昱高速 在香港举行股东周年大会。

港交所 公布首季度业绩。

5月12日（周四）

10:00 昆仑能源 股东周年大会。

14:45 长江基建 在香港举行股东周年大会。

10:00 高伟电子 在香港举行股东周年大会。

5月13日（周五）

公布第一季本地生产总值(GDP)数据。

14:00 花样年 股东周年大会。

14:30 台泥国际 在香港举行股东周年大会。

11:00 万科置业（海外） 在香港举行股东周年大会。

10:00 西部水泥 在香港举行股东周年大会。

12:00 长江和记 在香港举行股东周年大会。

10:00 e-Kong Group 在香港举行股东周年大会。

5月17日

11:00 映美控股 在香港举行股东周年大会。

11:00 腾邦控股 在香港举行股东周年大会。

16:00 利亚零售 在香港举行股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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