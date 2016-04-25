台湾汇市：台币盘初随人民币小贬，出口商趁机抛汇

路透台北4月25日 - 台币兑美元 周一早盘小幅走贬。汇银人士表示，因美元上周五涨幅明显，导致今日台币随人民币对美元走贬，不过出口商因月底有作帐需求，趁美元上涨也开始抛汇。

汇银人士表示，本周国际间影响金融市场的重大事件不少，美元因而成为避险标的。外资今早即小幅买美元，盘面呈现出口商卖、外资买的格局。

〞出口商在32.400以上有意思，开始丢美元。〞一位小型商银交易人士说。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周二至周三(26-27日)召开政策会议，日本央行则在周四(28日)，市场预计日本央行可能会令金融机构借贷计划适用负利率。

今日台币实质交易区间在32.365-32.405；上日实质交易区间在32.250-32.360。

本地时间10:16，人民币离岸即期 报6.5144；台股加权指数 则涨0.12%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点在平盘上下微幅震荡；目前一个月美元/台币远汇 报32.363/32.395，上日收在32.360。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.350-32.450

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