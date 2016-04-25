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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 10:24 BJT

《汇市简讯》商品货币处于守势

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* 澳元和新西兰元受累于大宗商品价格和亚洲股市下跌

* 澳元/新西兰元上涨，新西兰元关注周四新西兰央行会议且受美元坚挺打压

* 澳元/日圆上日收在200日移动均线之上，但今日掉头跌破该均线，仍有逢低买盘

(完)

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