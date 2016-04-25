《汇市简讯》商品货币处于守势

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 澳元和新西兰元受累于大宗商品价格和亚洲股市下跌
* 澳元/新西兰元上涨，新西兰元关注周四新西兰央行会议且受美元坚挺打压
* 澳元/日圆上日收在200日移动均线之上，但今日掉头跌破该均线，仍有逢低买盘
(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 戴素萍)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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