台湾债市：10年增额债早盘殖利率微升，窄幅盘整观望美联储会议决策

他们表示，本周五(29日)仍有10年增额公债标售变数当前，至上周五该券空单量仅35.5亿台币，主因空方在过去标债经验甚少获胜，令空方操作转趋保守，至于多方则抱持区间来回操作的态度，料105/4R发行前交易殖利率续在0.86%上下狭幅整理。