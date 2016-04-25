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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 11:09 BJT

台湾债市：10年增额债早盘殖利率微升，窄幅盘整观望美联储会议决策

路透台北4月25日 - 台湾10年期105/4R增额公债 周一早盘发行前交易殖利率微升。交易员指出，目前台债交投欠缺方向指引，维持在既有区间窄幅盘整，量缩观望本周稍晚的美联储利率会议决策。

他们表示，本周五(29日)仍有10年增额公债标售变数当前，至上周五该券空单量仅35.5亿台币，主因空方在过去标债经验甚少获胜，令空方操作转趋保守，至于多方则抱持区间来回操作的态度，料105/4R发行前交易殖利率续在0.86%上下狭幅整理。

〞现在增额券空单量不大，就要看债券大户标债态度。〞一位大型证券交易员说。

　　美国公债收益率上周五攀升至三周高位，因投资者为美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周会议作准备，他们预计联储会在会议上暗示6月升息的可能性。指标10年期美国公债 周五收益率报1.89%，高于周四的1.87%。

交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.85-0.87%；五年券105/5期 区间为0.54-0.56%。

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--美国债市：公债收益率触及三周高位，静待美联储会议

--《一周经济焦点》市场关注美联储会议，希望获得未来政策行动的暗示 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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