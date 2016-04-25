台湾股市：缩量小幅收升，苹果将公布财报及FED开会在即观望气氛浓

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月25日 - 台湾股市周一缩量小幅收升。分析师表示，因本周美国联邦准备理事会(FED)将开会，加上苹果 将公布财报，今天市场观望气氛浓厚，指数在平盘附近狭幅整理，成交量进一步萎缩至600亿台币以下。
台湾加权股价指数 收升0.29%至8,560.28点；今日成交初值 为553.81亿台币，上交易日修正后为790.71亿。
〞量很小，没有什么特别的。〞台新投顾分析师黄文清说，今天苹概股中除大立光 收跌外，其他苹概股表现还好，但5月中旬市场还要验收季报，谨慎看待下大盘陷区间狭幅盘整格局。
他指出，从今天原物料类股，如塑化类、半导体的台积电 ，及电信类股扮演撑盘角度来看，显示市场观望气氛浓厚，料短线大盘难脱区间整理走势。
今日金融保险类指数 收升0.44%，电子类指数 收涨0.19%；台积电收涨0.64%；大立光则收跌3.13%。
兆丰投顾一不愿具名分析师亦指出，本周美国FED将开会，接下来还有5月20日台湾新总统就职，因不确定因素增多，市场多趋观望态度，成交量亦跟着缩减。
亚洲股市周一下跌，美元亦走低，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行本周举行政策会议前，投资者对美元近期涨势了结获利。 （完）
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选