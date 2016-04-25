台湾股市：缩量小幅收升，苹果将公布财报及FED开会在即观望气氛浓

路透台北4月25日 - 台湾股市周一缩量小幅收升。分析师表示，因本周美国联邦准备理事会(FED)将开会，加上苹果 将公布财报，今天市场观望气氛浓厚，指数在平盘附近狭幅整理，成交量进一步萎缩至600亿台币以下。

台湾加权股价指数 收升0.29%至8,560.28点；今日成交初值 为553.81亿台币，上交易日修正后为790.71亿。

〞量很小，没有什么特别的。〞台新投顾分析师黄文清说，今天苹概股中除大立光 收跌外，其他苹概股表现还好，但5月中旬市场还要验收季报，谨慎看待下大盘陷区间狭幅盘整格局。

他指出，从今天原物料类股，如塑化类、半导体的台积电 ，及电信类股扮演撑盘角度来看，显示市场观望气氛浓厚，料短线大盘难脱区间整理走势。

今日金融保险类指数 收升0.44%，电子类指数 收涨0.19%；台积电收涨0.64%；大立光则收跌3.13%。

兆丰投顾一不愿具名分析师亦指出，本周美国FED将开会，接下来还有5月20日台湾新总统就职，因不确定因素增多，市场多趋观望态度，成交量亦跟着缩减。