香港热股：恒大地产逾36亿元人民币购A股嘉凯城控股权，股价最多涨近8%

路透香港4月25日 - 中国大型房地产商--恒大地产 宣布，将以总代价约36.1亿元人民币收购国企房地产商--嘉凯城集团 的52.78%已发行股本；恒大将藉此拥有A股上市平台，刺激公司周一早盘股价最多曾大涨逾7.7%。

香港时间11:06，恒大地产升4.92%，大盘恒生指数 跌0.4%。

由于收购事项超过嘉凯城已发行股份的30%，按照中国《上市公司收购管理办法》规定，恒大需向嘉凯城的其他股东发起全面要约收购。

恒大地产周日晚间发出的公告称，其在内地成立的附属公司恒大地产集团有限公司，成为嘉凯城股份协议转让受让方，将从出售方浙江省商业集团有限公司收购合共逾9.52亿股嘉凯城股份，占已发行股本52.78%，每股收购相当于3.79元。恒大地产将以内部资源拨付。

嘉凯城去年净亏损为23.43亿元，2014年为净利3,809万元。该公司在上海、杭州、苏州等长三角区域城市以及武汉、青岛、重庆等华中、华北、西南核心城市，共计约50个项目，剩余总可售面积近600万平方米。

恒大地产表示，通过收购嘉凯城可丰富公司的土地储备资源，进一步增加一、二线城市项目数量占比；同时，公司将拥有境内资本市场A股上市平台，通过恒大地产与嘉凯城集团的战略整合，将进一步增强持续盈利能力。（完）

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