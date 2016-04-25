中国汇市：人民币早盘小幅走贬，美联储议息会议前美指大概率走升

* 人民币早盘小幅下跌

* 中间价三连跌至四周低点

* 人民币对一篮子货币继续贬值

* 美联储议息会议前美指持续走升

路透北京4月25日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅下跌，中间价则随美指大幅调低222点至四周新低。交易员称，中间价基本跟随美指，但人民币即期汇价早盘在中间价之上震荡走升，与自营盘和客盘结汇盘增加有关。

他们并指出，本周三美联储议息会议结束前，美指将大概率走升，但市场预计美联储声明仍将偏鸽派，会议结束后美指将回调。从技术角度看，短期人民币汇价将继续随美指反向波动。

“近期汇价都在（美元）中间价之下折价交易，自营在高位想止损，客户在高位还是结汇为主，目前市场心态还是逢高结汇为主。”一中资行交易员称。

他并表示，这并非因为市场预期人民币会升值，而是相信央行的掌控能力，“外贸企业还是有结汇的实需，并且购汇还是想逢低买。当然如果人民币连续贬值一段时间，大家的心态可能有变化。”

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(22日)的人民币汇率指数 为97.22，较前周下跌0.16%，较2014年底下跌2.78%，该指数并连续四周创记录新低。

北京时间11:37，人民币兑美元 即期报6.5063元，上日收报6.4930元，夜盘终报6.5015元。今日人民币兑美元中间价 报6.512元，上日中间价为6.4898元。人民币兑美元即期成交额 为92.97亿美元，上日半日为92.77亿美元。

全球汇市方面，日圆盘初盘旋于三周低点附近，市场预计日本央行可能会令金融机构借贷计划适用负利率；英镑触及五周高点，因市场看好英国留在欧盟的支持率上升。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6915元, 上日尾盘为6.678元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5138元, 上一交易日尾盘报6.5065元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5048；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。