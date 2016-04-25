中国汇市：人民币早盘小幅走贬，美联储议息会议前美指大概率走升

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 人民币早盘小幅下跌
* 中间价三连跌至四周低点
* 人民币对一篮子货币继续贬值
* 美联储议息会议前美指持续走升
路透北京4月25日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅下跌，中间价则随美指大幅调低222点至四周新低。交易员称，中间价基本跟随美指，但人民币即期汇价早盘在中间价之上震荡走升，与自营盘和客盘结汇盘增加有关。
他们并指出，本周三美联储议息会议结束前，美指将大概率走升，但市场预计美联储声明仍将偏鸽派，会议结束后美指将回调。从技术角度看，短期人民币汇价将继续随美指反向波动。
“近期汇价都在（美元）中间价之下折价交易，自营在高位想止损，客户在高位还是结汇为主，目前市场心态还是逢高结汇为主。”一中资行交易员称。
他并表示，这并非因为市场预期人民币会升值，而是相信央行的掌控能力，“外贸企业还是有结汇的实需，并且购汇还是想逢低买。当然如果人民币连续贬值一段时间，大家的心态可能有变化。”
中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(22日)的人民币汇率指数 为97.22，较前周下跌0.16%，较2014年底下跌2.78%，该指数并连续四周创记录新低。
北京时间11:37，人民币兑美元 即期报6.5063元，上日收报6.4930元，夜盘终报6.5015元。今日人民币兑美元中间价 报6.512元，上日中间价为6.4898元。人民币兑美元即期成交额 为92.97亿美元，上日半日为92.77亿美元。
全球汇市方面，日圆盘初盘旋于三周低点附近，市场预计日本央行可能会令金融机构借贷计划适用负利率；英镑触及五周高点，因市场看好英国留在欧盟的支持率上升。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6915元, 上日尾盘为6.678元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5138元, 上一交易日尾盘报6.5065元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5048；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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