中国债市动态：现券收益率及IRS升势再起，资金紧势难缓悲观预期加剧

路透上海4月25日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率及IRS（利率互换）升势再起，除长期国债仍相对稳定外，现券整体弱势明显，金融债收益率跳升；基本面回暖及政策预期偏谨慎仍利空债市，而资金紧势持续数天后依旧未见缓解，令悲观预期进一步加剧。

交易员并指出，面对流动性紧绷局面，央行公开市场今日仍保持大规模净投放，但仍难填补市场的巨量资金缺口，而目前逆回购存量已突破万亿元，继续滚动的空间亦受限，短期内若资金面自身修复的能力有限，或倒逼降准现身；不过即便降准，因只是被动补水，料也难以根本扭转市场弱势。

“弱爆了，成交都在估值+20bp（基点）以上；资金紧张，早上（公开市场净投）放了1,500亿都没用，很多产品户借不到钱。”华南一券商交易员称。

中国央行公开市场今日进行了1,800亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%；据此计算，今日净投放1,500亿元。而目前逆回购存量规模已累计至1.02万亿元。

上海一银行交易员表示，早盘金融债表现仍很弱，收益率上行普遍在5个bp或以上，五年IRS一度上摸3.00%整数位，资金紧张肯定是短期影响因素，而从近期市场演变来看，已经不能完全用情绪来解释了，多空预期已基本逆转，“很多止损盘不断地出来。”

上述券商交易员并谈到，今日IRS大涨，一方面是由于资金紧张，但主要还是因为债券卖不掉被套保盘推高的。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.49%/3.4750%，上日尾盘为3.44%/3.4350%。而10年国债仍走势稳定，国债160004券最新报价 在2.94%/2.90%，上日尾盘为2.94%/2.91%。