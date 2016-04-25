《全球汇市》日圆触及三周低位，奥巴马劝说英国留欧提振英镑

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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纽约 当日 今年 来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1242 1.1230 +0.11 +3.52 1. 0860 美元/日圆 111.29 111.78 -0.44 -7.49 12 0.30 欧元/日圆 125.12 125.45 -0.26 -4.10 13 0.47 美元/瑞郎 0.9764 0.9779 -0.15 -2.54 1. 0018 英镑/美元 1.4437 1.4401 +0.25 -2.04 1. 4738 美元/加元 1.2683 1.2668 +0.12 -8.35 1. 3839 美元/离岸人民币 6.5130 6.5050 +0.12 -0.84 6. 5680 澳元/美元 0.7700 0.7703 -0.04 +5.84 0. 7275 新西兰元/美元 0.6855 0.6848 +0.10 +0.44 0. 6825 澳元/日圆 85.700 86.180 -0.56 -2.19 87 .620 新西兰元/日圆 76.300 76.570 -0.35 -6.93 81 .980 英镑/日圆 160.66 160.99 -0.20 -9.34 17 7.22 澳元/新西兰元 1.1231 1.1242 -0.10 +5.32 1. 0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 许娜/刘秀红/汪红英；审校 李爽/王洋/王丽鑫)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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