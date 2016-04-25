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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 12:07 BJT

《全球汇市》日圆触及三周低位，奥巴马劝说英国留欧提振英镑

纽约   当日  今年
来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.1242  1.1230  +0.11  +3.52  1.
0860
    美元/日圆            111.29  111.78  -0.44  -7.49  12
0.30
    欧元/日圆         125.12  125.45  -0.26  -4.10  13
0.47
    美元/瑞郎            0.9764  0.9779  -0.15  -2.54  1.
0018
    英镑/美元            1.4437  1.4401  +0.25  -2.04  1.
4738
    美元/加元            1.2683  1.2668  +0.12  -8.35  1.
3839
    美元/离岸人民币      6.5130  6.5050  +0.12  -0.84  6.
5680
    澳元/美元            0.7700  0.7703  -0.04  +5.84  0.
7275
    新西兰元/美元        0.6855  0.6848  +0.10  +0.44  0.
6825
    澳元/日圆         85.700  86.180  -0.56  -2.19  87
.620
    新西兰元/日圆     76.300  76.570  -0.35  -6.93  81
.980
    英镑/日圆         160.66  160.99  -0.20  -9.34  17
7.22
    澳元/新西兰元     1.1231  1.1242  -0.10  +5.32  1.
0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=

 (编译 许娜/刘秀红/汪红英；审校 李爽/王洋/王丽鑫)

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