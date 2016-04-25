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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 12:32 BJT

中国货币市场：逆回购净投放未能缓解资金偏紧，降准缺席市场心态谨慎

路透北京4月25日 - 中国银行间市场周一资金面整体依然偏紧。交易员称，各期限资金
均融入较难，例行缴准叠加前期缴税因素的影响，大行供给偏少；逆回购继续大量净投放对
市场有所助益，但缓解效果不大。
    
    他们并称，本周逆回购到期规模较大，需关注央行会否用其他政策工具来缓解流动性紧
张；不过在降准缺席的情况下，短期内资金面不乐观。
    
    “早上一开始还是挺紧张的，到中午这段时间稍微有一点好转，商业银行和股份制供给
少了，还是缴税（的影响），而且今天也是个缴准日。”华南一券商交易员说，“公开市场
钱到位了后还是有点帮助吧，不过对这周资金面还是比较谨慎。”
    
    他并称，下个月仍是缴税大月，目前看央行也并没有降准的意思，主要依靠公开市场滚
动操作，需要关注央行会不会利用其它政策工具来对冲流动性的紧张。
    
    华东一银行交易员说，“还是挺紧，逆回购也没有缓解住这种紧张的态势，不过不放（
逆回购）的话就更惨了...各个期限都差不多，七天什么的也不太好借。”
    
    她同时表示，可能为了应付缴税缴准，今日大行融出很少；本周面临大量逆回购到期，
不降准惟有公开市场滚动续作，央行态度至关重要。
    
    “短期内流动性不是很乐观，缴税完了也不一定能好，因为缴完了就是缴出去了；同时
你确实也看不到有什么资金能补充进来，近期也不是财政集中投放月。”她说。
    
    中国央行公开市场今日进行1,800亿元人民币七天期逆回购操作，当日净投放1,500亿元
；据路透统计，本周共有8,700亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期300亿元。 
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:13                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.0523     2.0714      -1.91
      七天                     2.3895     2.4849      -9.54
                                                  
      14天                     2.8634     3.0481     -18.47
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.6250     2.1150     +51.00
                                                  
      七天                     2.6800     2.1200     +56.00
                                                  
      14天                     2.5600     2.0100     +55.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0600     2.0600      +0.00
                                                  
      七天                     2.4500     2.5500     -10.00
                                                  
      14天                     3.2000     3.1000     +10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0450     2.0380      +0.70
                                                  
       七天                    2.3420     2.3340      +0.80
                                                  
       三个月                  2.8735     2.8680      +0.55
                                                  
 (完)

 (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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