中国货币市场：逆回购净投放未能缓解资金偏紧，降准缺席市场心态谨慎

路透北京4月25日 - 中国银行间市场周一资金面整体依然偏紧。交易员称，各期限资金 均融入较难，例行缴准叠加前期缴税因素的影响，大行供给偏少；逆回购继续大量净投放对 市场有所助益，但缓解效果不大。 他们并称，本周逆回购到期规模较大，需关注央行会否用其他政策工具来缓解流动性紧 张；不过在降准缺席的情况下，短期内资金面不乐观。 “早上一开始还是挺紧张的，到中午这段时间稍微有一点好转，商业银行和股份制供给 少了，还是缴税（的影响），而且今天也是个缴准日。”华南一券商交易员说，“公开市场 钱到位了后还是有点帮助吧，不过对这周资金面还是比较谨慎。” 他并称，下个月仍是缴税大月，目前看央行也并没有降准的意思，主要依靠公开市场滚 动操作，需要关注央行会不会利用其它政策工具来对冲流动性的紧张。 华东一银行交易员说，“还是挺紧，逆回购也没有缓解住这种紧张的态势，不过不放（ 逆回购）的话就更惨了...各个期限都差不多，七天什么的也不太好借。” 她同时表示，可能为了应付缴税缴准，今日大行融出很少；本周面临大量逆回购到期， 不降准惟有公开市场滚动续作，央行态度至关重要。 “短期内流动性不是很乐观，缴税完了也不一定能好，因为缴完了就是缴出去了；同时 你确实也看不到有什么资金能补充进来，近期也不是财政集中投放月。”她说。 中国央行公开市场今日进行1,800亿元人民币七天期逆回购操作，当日净投放1,500亿元 ；据路透统计，本周共有8,700亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期300亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0523 2.0714 -1.91 七天 2.3895 2.4849 -9.54 14天 2.8634 3.0481 -18.47 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6250 2.1150 +51.00 七天 2.6800 2.1200 +56.00 14天 2.5600 2.0100 +55.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0600 2.0600 +0.00 七天 2.4500 2.5500 -10.00 14天 3.2000 3.1000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.0450 2.0380 +0.70 七天 2.3420 2.3340 +0.80 三个月 2.8735 2.8680 +0.55 (完) (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)