路透基点：台塑越南钢铁项目融资从25亿提高至35亿美元--TRLPC

路透香港4月25日 - 汤森路透旗下基点报导，台湾台塑集团为支持其 越南钢铁项目而开展的商业贷款案，规模已从25亿美元提高到35亿美元， 与钢铁产业颓势形成鲜明对比。 在钢铁行业为产能过剩所困之际，这次为台塑河静钢铁公司融资大获 成功，是各家银行对这个105亿美元项目投下的强烈信任票。台塑融资受 到热捧，因银行对于这笔融资的发起者与担保人非常放心，他们是台塑集 团与台湾中钢，以及其他台塑相关实体。台湾政府持有中钢的部分股份。 台塑持有台塑河静钢铁公司的70%股份，台湾中钢持有25%。日本JFE Steel Corp持有剩余的5%。台塑河静钢铁公司正在越南兴建钢厂。 “在钢铁行业非常令人担忧的情况下，如果没有那些担保，我相信这 次融资将会非常困难，”一名接近这笔交易的香港贷款银行家表示，“台 塑与其它台湾公营企业为这笔贷款提供担保，肯定帮助颇大。” 虽然担保人在吸引银行参贷方面功不可没，但台塑也受益于自己作为 台湾龙头企业的地位，以及与银行之间的紧密关系。定向联贷策略与有助 于这笔融资的成功。这笔贷款于1月中旬开展一般联贷，分成两项分期偿 还贷款：A部分主要由台湾银行业者提供联贷的15亿美元七年期贷款，以 及B部分由非台湾银行业者联贷的10亿美元五年期贷款。这两项贷款分别 提高至21亿美元和14亿美元。 相比之下，其它钢铁企业则在筹资方面遇到困难。 台塑35亿美元贷款案目前处于文档准备阶段，预计下月签约。台湾银 行、星展银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担 任A部分的牵头行兼簿记行，其中华银为额度代理行。中银香港、瑞穗银 行和三井住友银行为B部分牵头行兼簿记行。 (完) (编译 张涛；审校 张明钧)