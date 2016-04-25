路透基点：合生元委托高盛安排及承销4.5亿美元再融资贷款--TRLPC

路透香港4月25日 - 香港上市的膳食补充剂制造商--合生元国际控股有限公司周一在联交所发布公告称，合生元已与高盛就4.5亿美元三年期分期偿还贷款签署融资协议，为稍早前同等规模的过渡性贷款提供再融资。此过渡性贷款旨在为该公司去年收购澳洲维他命生产商Swisse Wellness Pty Ltd控股股权提供融资。

公告称，已聘请高盛安排及承销此次再融资。协议于周日签订，提款期为30天，分六期分期偿还。

间接附属公司Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd为新的优先有担保定期贷款融资借款人，而合生元及若干附属公司作为担保人。

公告称，其他金融机构将加入高盛成为财团。

新贷款设有强制性提前还款条件：公司董事长罗飞、作为四位非执行董事之一的罗云及他们各自的家庭成员(合共)不再(i)实益(直接或间接)持有本公司有投票权的已发行股本的23%或以上，或(ii)为实益(直接或间接)持有本公司有投票权的已发行股本的最大百分比的人士。去年9月，合生元以13.9亿澳元(10亿美元)收购Swisse Wellness约83%股权，通过4.5亿美元过渡性贷款提供部分融资，贷款牵头行为澳新银行(ANZ)和汇丰，最高综合收益为540个基点，费用75个基点，吸引另外两家银行参与。