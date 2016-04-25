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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 13:32 BJT

《中国地方债发行日程表》--4月25日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *山东省      138.08     3年      周二招标      一般地方债    4/27
              207.12     5年
              207.12     7年
              138.08    10年
 *陕西省       92.9      3年      周四招标      一般地方债    4/29
               92.9      5年
               92.9      7年
               31.5448  10年
               65.9      3年      周四招标      专项地方债    4/29
               65.9      5年
               65.9      7年
               22.2557  10年
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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