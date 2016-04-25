《中国地方债发行日程表》--4月25日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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以下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *山东省 138.08 3年 周二招标 一般地方债 4/27 207.12 5年 207.12 7年 138.08 10年 *陕西省 92.9 3年 周四招标 一般地方债 4/29 92.9 5年 92.9 7年 31.5448 10年 65.9 3年 周四招标 专项地方债 4/29 65.9 5年 65.9 7年 22.2557 10年 --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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