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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 13:32 BJT

日本债市：公债价格下跌，日央行政策会议前市场弥漫不安

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.275%     +1.0   -0.285%
    五年期公债        -0.230%     +4.0   -0.270%
    10年期公债       -0.080%     +4.5   -0.125%
    20年期公债        0.335%     +4.5    0.290%
    30年期公债        0.385%     +5.0    0.335%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.64    -0.46    152.10
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    

 (编译/审校 张若琪/艾茂林/张荻/李春喜)

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