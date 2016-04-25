日本债市：公债价格下跌，日央行政策会议前市场弥漫不安

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.275% +1.0 -0.285% 五年期公债 -0.230% +4.0 -0.270% 10年期公债 -0.080% +4.5 -0.125% 20年期公债 0.335% +4.5 0.290% 30年期公债 0.385% +5.0 0.335% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.64 -0.46 152.10 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 张若琪/艾茂林/张荻/李春喜)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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