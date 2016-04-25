日本债市：公债价格下跌，日央行政策会议前市场弥漫不安

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨

路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。