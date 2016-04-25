《汇市简讯》欧洲开盘：市场在重要事件与数据众多的一周以沉闷开局

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 美元/日圆跌0.68%，英镑/美元涨0.17%，美元/加元涨0.15%，欧元/美元涨0.17%
* 美元/人民币涨0.07%，美元/韩元涨0.55%，美元/印度卢比涨0.28%，美元/马币(林吉特)涨0.39%
* 日股日经指数跌0.74%，中国沪综指跌0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.53%，美国原油跌1.5%，美国10年期公债收益率报1.88%
* 美国总统奥巴马称若英国退欧，英美之间达成贸易协议或需10年
* 澳洲和新西兰休市。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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