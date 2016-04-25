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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 13:58 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：市场在重要事件与数据众多的一周以沉闷开局

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* 美元/日圆跌0.68%，英镑/美元涨0.17%，美元/加元涨0.15%，欧元/美元涨0.17%

* 美元/人民币涨0.07%，美元/韩元涨0.55%，美元/印度卢比涨0.28%，美元/马币(林吉特)涨0.39%

* 日股日经指数跌0.74%，中国沪综指跌0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.53%，美国原油跌1.5%，美国10年期公债收益率报1.88%

* 美国总统奥巴马称若英国退欧，英美之间达成贸易协议或需10年

* 澳洲和新西兰休市。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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