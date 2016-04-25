《中国金融债发行日程表》--4月25日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 60 1 2.8187% 固息增发债 4/26-4/27 60 3 3.1585% 60 5 3.3585% 50 7 3.6707% 50 10 3.7092% (2016年第1-5期增发债) *国开行 至多60 1 周二招标 固息增发债 4/27-4/28 至多60 3 至多70 5 至多60 7 (2016年九、八、六、七期增发债) *国开行 至多120 10 周四招标 固息增发债 4/29-5/3 至多30 20 (2016年第10期和第五期增发债) *进出口行 至多50 3 周四招标 固息增发债 4/28-5/3 至多50 5 至多60 10 (2016年第1-3期增发债) 国开行 *120 10 *3.4525% 固息增发债 4/22-4/25 *30 20 *3.9951% (2016年第10期、五期增发债) 进出口行 *60 3 *3.1008% 固息金融债 4/21-4/25 *70 5 *3.2978% *70 10 *3.6252% (2016年第1-3期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次