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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 15:41 BJT

《中国金融债发行日程表》--4月25日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 ============================================================================= 
 *农发行         60             1       2.8187%        固息增发债   4/26-4/27
                 60             3       3.1585%
                 60             5       3.3585%
                 50             7       3.6707%
                 50            10       3.7092%
                      (2016年第1-5期增发债)
 *国开行     至多60             1       周二招标       固息增发债   4/27-4/28
             至多60             3
             至多70             5
             至多60             7
                      (2016年九、八、六、七期增发债)
 *国开行    至多120            10       周四招标       固息增发债   4/29-5/3
             至多30            20                          
                      (2016年第10期和第五期增发债)
 *进出口行   至多50             3       周四招标       固息增发债   4/28-5/3
             至多50             5
             至多60            10
                      (2016年第1-3期增发债)
  国开行       *120            10       *3.4525%       固息增发债   4/22-4/25
                *30            20       *3.9951%
                      (2016年第10期、五期增发债)
  进出口行      *60             3       *3.1008%       固息金融债   4/21-4/25
                *70             5       *3.2978%
                *70            10       *3.6252%
                      (2016年第1-3期增发债)
                       
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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