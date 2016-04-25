中国新债：国开行周四招标增发至多150亿元两期债，期限10年和20年

路透北京4月25日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(28日)招标增发 两期固息债，总额不超过150亿元人民币，其中10年期发行上限120亿元，20年期30亿元。 上述两期债中，10年期为国开行2016年第10期 增发债，票面利率3.18% ；20年期为2016年第五期 增发债，票面利率3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第10期和第五期增发债 ----------------------------------------------- 发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 10/20年固息 招标时间 4月28日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5/3 起息日 10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 4/29-5/3 上市日 5/5 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 10年0.15%；20年0.20% -----------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 张喜良)