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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 14:13 BJT

中国新债：国开行周四招标增发至多150亿元两期债，期限10年和20年

路透北京4月25日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(28日)招标增发
两期固息债，总额不超过150亿元人民币，其中10年期发行上限120亿元，20年期30亿元。
    
    上述两期债中，10年期为国开行2016年第10期 增发债，票面利率3.18%
；20年期为2016年第五期 增发债，票面利率3.80%。
    
    具体发行条款如下： 
    
                    2016年第10期和第五期增发债
    -----------------------------------------------
    发行上限        10年：120亿元；20年：30亿元
    期限/计息方式   10/20年固息  
    招标时间        4月28日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          5/3
    起息日          10年：4月5日；20年：1月25日
    分销期          4/29-5/3
    上市日          5/5
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年 
    发行人增发权利  保留
    承揽费          10年0.15%；20年0.20%
    -----------------------------------------------(完)
                          
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 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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