中国新债：进出口行周四将增发至多160亿元固息债，期限三至10年

路透北京4月25日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(28日)在银行间债市招标增发至多160亿元人民币固息金融债，期限三年、五年和10年。

上述三期债为今年1-3期的增发债，票面利率依次为2.82%、3.07%和3.33%。