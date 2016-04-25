中国新债：进出口行周四将增发至多160亿元固息债，期限三至10年

标题新闻：去年10月全球精炼铜市场供应过剩4.8万吨，前10个月短缺6.4万吨－国际铜业研究组织
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路透北京4月25日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(28日)在银行间债市招标增发至多160亿元人民币固息金融债，期限三年、五年和10年。
上述三期债为今年1-3期的增发债，票面利率依次为2.82%、3.07%和3.33%。
具体发行条款如下：
第1-3期增发债
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招标规模上限 3/5年：50亿元； 10年:60亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 4月28日上午10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 5月3日
起息日 2月22日
发行期 4/28-5/3
上市日 5月5日
手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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