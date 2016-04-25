《汇市简讯》英镑/美元在1.4450前方获得买盘支撑，奥巴马讲话发挥作用

亚洲橡胶：1月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
0604GMT：
* 美国总统奥巴马发表讲话强烈反对英国脱离欧盟后，英镑买盘良好
* 亚洲早盘高位为1.4475，此后下跌，但跌势限于1.4420
* 注意到买盘回至1.4450下方，此为上周五涨势的停止位
* 在1.4500前方有大量抛盘，但上方有停止位
* 市场似乎存在净空头，芝加哥国际货币市场(IMM)最新商品交易顾问(CTA)数据显示，净空头部位为55,000口
* 技术支撑位在1.4426，一目均衡小时基准线处于1.4397
(完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f