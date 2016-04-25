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市场报道 | 2016年 4月 25日 星期一 14:30 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.4450前方获得买盘支撑，奥巴马讲话发挥作用

0604GMT：

* 美国总统奥巴马发表讲话强烈反对英国脱离欧盟后，英镑买盘良好

* 亚洲早盘高位为1.4475，此后下跌，但跌势限于1.4420

* 注意到买盘回至1.4450下方，此为上周五涨势的停止位

* 在1.4500前方有大量抛盘，但上方有停止位

* 市场似乎存在净空头，芝加哥国际货币市场(IMM)最新商品交易顾问(CTA)数据显示，净空头部位为55,000口

* 技术支撑位在1.4426，一目均衡小时基准线处于1.4397

(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)

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