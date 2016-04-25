新兴汇市：亚币受美日央行会议前的审慎气氛重压；马币走软

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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马币走低，受累于马币无本金交割远期外汇(NDF)全线表现疲软，以及定盘相关美元需求影响。
泰铢/美元最多下跌了0.4%，至35.17，创4月8日以来最低位。
投资者赶在美联储政策会议前削减泰铢多仓。
不过，受资金流入泰国公债市场提振，泰铢缩减了早前的部分跌幅。
亚洲 当日 今年以来 2015年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 111.14 111.80 +0.59 +8.24 120.30
坡元 1.3523 1.3540 +0.13 +4.82 1.4175
台币 32.344 32.330 -0.04 +2.23 33.066
韩元 1147.03 1143.10 -0.34 +2.43 1174.95
泰铢 35.12 35.02 -0.28 +2.56 36.02
菲律宾披索 46.75 46.65 -0.21 +0.32 46.90
印尼卢比 13190.00 13195.00 +0.04 +4.51 13785.00
印度卢比 66.68 66.49 -0.29 -0.80 66.15
马币 3.9100 3.8970 -0.33 +9.72 4.2900
人民币 6.5037 6.5015 -0.03 -0.18 6.4921
（完）
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(编译 张若琪/蔡美珍/白云/李爽; 审校 于春红/高琦)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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