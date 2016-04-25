台湾债市：10年增额公债殖利率微收扬，FOMC会议及105/4R标债前观望

* 10年105/4R期发行前交易殖利率微扬

* 量缩观望FOMC会议及105/4R标债结果

* 明日105/4R交易区间暂看0.85-0.87%

路透台北4月25日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周一微收扬。交易员指出，目前台债交投欠缺方向指引，维持在既有区间窄幅盘整，量缩观望本周稍晚的美联储利率会议决策及105/4R标债结果。

他们表示，本周五(29日)仍有10年增额公债标售变数当前，至上周五该券空单量仅35.5亿台币，主因空方在过去标债经验甚少获胜，令空方操作转趋保守，至于多方则抱持区间来回操作的态度，料105/4R发行前交易殖利率续在0.86%上下狭幅整理。

〞大家都还在观望，最起码要等到FOMC会议结果出来才会比较有方向。〞一位大型证券交易员说。

另位大型银行交易员也提及，尽管短线指标10年公债殖利率有所弹升，但仍低于一年定期存款利率，以目前10年公债利率水准对我们不是这么具吸引力，倾向去次级市场购买符合利率水准的公债。

美国公债收益率上周五攀升至三周高位，因投资者为美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周会议作准备，他们预计联储会在会议上暗示6月升息的可能性。指标10年期美国公债 周五收益率报1.89%，高于周四的1.87%。

交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率区间暂看在0.85-0.87%；五年券105/5 殖利率区间估在0.54-0.56%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4R +0.25 0.8616% 0.8600-0.8660% 17.5

浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选

浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.8616%

5 105/5 没有成交

3 105/1 没有成交