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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 15:04 BJT

全球金市：美元下滑提振黄金微涨，美联储会前的谨慎情绪抑制涨势

以下是0640GMT报价：
    
                      价格      变动     涨跌%  
    现货金           1234.36     2.45      0.2
    现货银            17.055    0.112     0.66
    现货铂金         1009.46     2.97      0.3
    现货钯金           601.5        1     0.17
    COMEX期金         1236.1      6.1      0.5
    COMEX期银          17.08     0.18     1.07
    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
    
      
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 艾茂林/蔡美珍/张若琪)

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