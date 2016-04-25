全球金市：美元下滑提振黄金微涨，美联储会前的谨慎情绪抑制涨势

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下是0640GMT报价： 价格 变动 涨跌% 现货金 1234.36 2.45 0.2 现货银 17.055 0.112 0.66 现货铂金 1009.46 2.97 0.3 现货钯金 601.5 1 0.17 COMEX期金 1236.1 6.1 0.5 COMEX期银 17.08 0.18 1.07 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 艾茂林/蔡美珍/张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选