背景资料：中国政府2016年经济及主要改革政策一览

路透北京4月25日 - 以下为中国政府2016年推出的一系列宏观经济金融政策和改革措施：

**经济/金融**

*--银监会、科技部、央行4月21日发布文件称，为支持银行业金融机构加大创新力度，将在部分银行和部分国家自主创新示范区开展投贷联动第一批试点。允许试点银行设立投资功能子公司进行股权投资；试点机构子公司应当以自有资金向科技创新创业进行股权投资。

--4月13日国务院常务会议指出，今年5月1日起两年内，阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例，包括对企业职工基本养老保险单位缴费比例超过20%的省份，将缴费比例降至20%等。

--国务院公布《全国社会保障基金条例》，自5月1日起施行。其中规定基金管理运营的多项风险防控措施，包括全国社会保障基金理事会应在国务院批准的固定收益类、股票类和未上市股权类等资产种类及其比例幅度内合理配置资产。

--银监会对银行业重点领域风险作出警示，要求银行加强政府融资平台风险监控，争取将地方政府应还债务足额纳入财政预算，合理确定地方债投资规模，并加大利润留存以补充核心资本。

--银监会发文规范资产管理公司（AMC）处置银行不良资产通道，要求资产公司收购银行业金融机构不良资产，不得设置任何显性或隐性的回购条款，不得违规进行利益输送，不得为银行金融机构规避资产质量监管提供通道。

--中国行和发改委称，将完善银行卡刷卡手续费定价机制，发卡行服务费费率水平降低为借记卡交易不超过交易金额的0.35%，贷记卡交易不超过0.45%；网络服务费费率水平降低为不超过交易金额的0.065%，由发卡、收单机构各承担50%。

--中国央行决定，自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

--2月14日国务院常务会议通过部署推动医药产业创新升级，开展服务贸易创新发展试点。用两年时间在天津、上海、海南、深圳、杭州、武汉、广州、成都、苏州、威海10个省市和哈尔滨、江北、两江、贵安、西咸五个国家级新区开展服务贸易创新发展试点。

--中国国务院常务会议决定，用好和创新金融工具，支持工业增效升级。支持银行加快不良贷款处置，惩戒恶意逃废债务行为。继续整顿金融服务乱收费，取消不合理收费项目，降低不合理收费标准。

--中国央行称，自1月25日起，面向27家金融机构和注册在上海、天津、广州、福建四个自贸区的企业扩大本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点。此举有助于逐步统一境内企业和金融机构境外借款的政策差异。

--中国央行宣布，自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率；此举不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。

--中国证监会决定从1月8日起暂停实施指数熔断相关规定。上海证券交易所、深圳证券交易所和中国金融期货交易所于今年1月1日起实施该该机制，引发股市大幅震荡，一周内市场两度熔断。

--中国央行自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制，新政策框架将从以往的关注狭义贷款转向广义信贷，而宏观审慎资本充足率是其核心。

--中国央行表示，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至北京时间23:30；同时，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。

--全国人民代表大会常务委员会表决通过相关决定，明确授权国务院可以根据股票发行注册制改革的要求，调整适用现行《证券法》关于股票核准制的规定，对注册制改革的具体制度作出专门安排，决定自2016年3月1日起实施。

**房地产**

--上海市自3月下旬开始执行房市新政，具体包括二套普通房首付不低于五成，二套非普通首付不低于七成，购房人须承诺首付款为自有资金；非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限由两年提高至五年。

中国央行上海分行和上海银监局随后亦下发通知，要求辖内各商业银行认真落实差别化个人住房信贷政策，对于有投资、投机性购房特征的，商业银行要从严确定首付款比例和利率。

--中国财政部决定，自2月22日（周一）起调整房地产交易环节契税和营业税优惠政策，对于个人购买90平米及以下的家庭唯一住房，减按1%税率征收契税，90平米以上的按1.5%征收；对于个人购买90平米及以下的家庭第二套改善性住房，减按1%税率征收契税，90平米以上的按2%征收。

营业税调整为：个人将购买不足两年的住房对外销售的，全额征收营业税；个人将购买两年以上（含两年）的住房对外销售的，免征营业税。不过，京沪广深仅实施购买家庭唯一住房的契税优惠政策，其它两项优惠暂不实施。

--中国央行对个人住房贷款政策有关事项进行调整。在不实施“限购”措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点。

--财政部和税务总局联合发布通知，自2016年1月1日至2018年12月31日，对专门经营农产品的农产品批发市场、农贸市场使用的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税。

**财税/外贸**

*--为促进外贸进出口回稳向好，国务院4月20日出台系列政策，包括鼓励金融机构对有订单、有效益的外贸企业贷款扩大出口信保保单融资，增加短期出口信保规模，提高部分机电产品出口退税率。

--财政部发布“营改增”试点过渡政策的规定称，个人将购买不足两年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税；对于“京沪广深”除外的地区，个人将购买两年及以上的住房对外销售的，免征增值税。

但在“京沪广深”四地，个人将购买两年及以上的普通住房对外销售，可以免征增值税；倘若是非普通住房对外销售的，以销售收入减去购买住房价款后的差额按照5%的征收率缴纳增值税。

--3月18日，中国国务院国务院常务会议部署落实政府工作报告责任分工，强调用好财政、货币政策等工具，加强预调微调，做好政策储备，有效防范各类风险，妥善应对各种复杂局面，确保实现全年发展主要目标任务,部署从今年5月1日起将营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业 。

--中国财政部发布政府非税收入管理办法的通知，明确非税收入是政府财政收入的重要组成部分，应当纳入财政预算管理并全部上缴国库，各级财政部门是非税收入的主管部门 。

--中国财政部发布通知称，要求妥善处置存量土地储备债务，调整土地储备筹资方式，规范土地储备资金使用管理，今年起不得再向银行举借土地储备贷款。

--财政部发布重新制订的中央对地方专项转移支付管理办法，明确设立专项转移支付必须有明确的实施期限，且实施期限一般不超过五年。

--国务院总理李克强称，今年将全面推开营改增，加快财税体制改革，进一步显着减轻企业税负，且增值税分享比例要在全面推开营改增后做合理适度调整，引导各地发展优势产业，增强地方财政造血功能。

--中国国务院召开党组会议指出，将盘活用好财政资金，提高公共资金使用效率，对财政专项资金实行清单管理，对沉淀闲置资金一律收回调整使用。

--国务院下发通知称，决定自2016年1月1日起调整证券交易印花税中央与地方分享比例，将证券交易印花税由现行按中央97%、地方3%比例分享全部调整为中央收入。

--财政部和国家税务总局联合下发通知称，从2016年1月1日起，对符合条件的体育场馆自用的房产和土地，免征房产税和城镇土地使用税。

--财政部称，自2016年1月1日起对进出口关税进行部分调整，适度扩大日用消费品降税范围，以暂定税率方式降低进口关税税率相对较高、进口需求弹性较大的箱包、服装、围巾、毯子、真空保温杯、太阳镜等商品的进口关税。

--商务部公告，中韩、中澳自由贸易协定于2015年12月20日同时生效，并于当天第一次降税，2016年1月1日第二次降税。

--自2016年1月1日起，放宽享受加计扣除政策的研发活动和费用范围。除规定不宜适用加计扣除的活动和行业外，企业发生的研发支出均可享受加计扣除优惠。

**改革**

--中国人民银行日前发布农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点暂行办法，其中财产权抵押需要有其他长期稳定居住场所，并获得集体经济组织书面同意。

--国资委称将开展国企改革“十项改革试点”，而且目前已有诚通集团和国新公司两家中央企业确定为国有资本运营公司试点企业。这十项改革试点包括落实董事会职权试点、推行职业经理人制度试点、企业薪酬分配差异化改革试点、国有资本投资、运营公司试点、中央企业兼并重组试点、部分重要领域混合所有制改革试点、混合所有制企业员工持股试点等。

--国务院称下调燃煤发电上网电价以减轻企业负担，从2016年1月1日起，全国平均每千瓦时降低约3分钱，降价金额重点用于同幅度降低一般工商业销售电价。对高耗能行业继续实施差别、惩罚性和阶梯电价。

--人大常委会表决通过《人口与计划生育法修正案（草案）》，全面二孩政策于2016年1月1日起在全面范围内实施，提倡一对夫妻生育两个子女。

--《居住证暂行条例》于2016年1月1日起施行。持有人可享有包括义务教育、基本公共就业服务等在内的六大基本公共服务和七项便利。

--新修订的《中央定价目录》于2016年1月1日起施行，修订后的定价种类约比2001年版中央目录减少46%，仅保留天然气、供水、电力等七种（类），八成具体项目退出新版中央定价目录。

**投资**

*--国家发改委近日已正式批复成都新机场项目可行性研究报告，标志着成都新机场走完所有审批程序，项目总投资为718.64亿元人民币。

--中央深改组第22次会议审议通过关于深化投融资体制改革的意见，要完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导作用和放大效应，完善政府和社会资本合作模式；拓宽投资项目资金来源；确立企业投资主体地位，平等对待各类投资主体。

--多位消息人士3月中旬对路透表示，中国财政部主导设立的1,800亿元人民币PPP(政府和社会资本合作)融资支持基金，将于3月底前挂牌；该基金由10家金融机构共同发起，各家认缴金额介于50-300亿元不等，下周将认缴首期出资款。

--国家发改委批复建设福建省浦城至梅州铁路建宁至冠豸山段，项目总投资110.96亿元人民币。

--国家发改委表示，将杭州至温州高铁等八项铁路项目列入社会资本投资示范项目，打通社会资本投资建设铁路“最后一公里”，探索并形成可复制推广的成功经验，拓宽铁路投融资渠道。

--发改委下发关于下放部分交通项目审批权和简化审批程序的通知称，将国家高速公路网改扩建项目、普通国省道建设项目、内河航道建设项目（长江干线航道和国际国境河流航道建设项目除外）、内河航电枢纽建设项目、机场改扩建项目（增建跑道除外），下放省级政府审批。

--国家发改委批复九个公路建设项目，总投资1,523.49亿元人民币。其中包括济南至青岛高速公路改扩建工程，项目估算总投资300.62亿元。

--国家发改委批复石家庄市城市轨道交通近期建设规划调整方案（2012-2021年），新增1号线二期工程和3号线二期工程，线路长度20.8公里，项目总投资为131.96亿元人民币。

--国家发改委批复新建通辽至京沈高铁新民北站铁路、新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路两个项目，总投资345.9亿元人民币。

**钢铁和煤炭去产能**

*--中国“一行三会”4月18日联合发布“关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见”称，要多层次金融支持煤炭钢铁化解过剩产能，去杠杆和降成本，并支持银行加快行业不良资产处置；坚持区别对待有扶有控原则，满足钢铁、煤炭企业合理资金需求，支持扩大直接融资，债务重组和兼并重组。

*--人社部、国家发改委等七部门4月7日下发“关于在化解钢铁煤炭行业过剩产能实现脱困发展过程中做好职工安置工作的意见”称，要多渠道分流安置职工，支持企业内部分流、促进转岗就业创业、符合条件人员可实行内部退养等。

*--人社部部长尹蔚民2月底透露，钢铁和煤炭行业化解过剩产能涉及的下岗职工分流人数，初步估计分别为130万人和50万人；中央财政将拿出1,000亿元人民币的奖补资金主要用于职工安置。

*--国务院2月1日下发“关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见称，从2016年起，三年内原则上停止审批新建煤矿项目，并开始按全年作业时间不超过276个工作日重新确定煤矿产能，严控超能力生产。

*--国务院2月1日下发“关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见”称，从2016年开始，用五年时间再压减粗钢产能1-1.5亿吨，在严控新增产能同时，努力化解过剩产能。

注：*代表新增。（完）