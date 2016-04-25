国际油市：印尼驻OPEC理事称，若油价持于45美元左右则不急于冻产

路透阿布扎比4月25日 - 印尼驻石油输出国组织(OPEC)理事Widhyawan Prawiraatmadja周一称，油价在每桶45美元还“不错”，如果原油价格能够维持在该水平，则并不急于冻结产量。

“油价当前在每桶45美元左右，还没那么差，”Prawiraatmadja在阿布扎比参加一次能源活动的间隙告诉路透。

“如果油价能稳定在该水平，则无需冻结产出。没有紧迫性。”

Prawiraatmadja补充称，印尼需要油价达到每桶50美元，才能支持印尼油气业。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)