《路透晚报》--4月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国能源：建立煤电规划建设风险预警机制，严控煤电总量规模--发改委

中国国家发改委国家能源局日前发布通知，建立煤电规划建设风险预警机制，严控煤电总量规模，对于经电力电量平衡测算存在电力盈余的省份以及大气污染防治重点区域，原则上不再安排新增煤电规划建设规模。

--中国环保：部分地区冬季雾霾天频发高发、良好水体保护不容忽视--环保部长

中国环保部部长陈吉宁向全国人大常委会作专项工作报告时指出，2015年全国环境质量进一步改善，但环境污染重、生态受损大、环境风险高等问题仍然突出，同时，部分地区冬季雾霾天气频发高发、臭氧污染问题日益增多、良好水体保护等问题不容忽视。

--《特写》河北邯郸欲成为摆脱“去产能”之痛的典范

在河北邯郸涉县，有一片依山而建的巨大场区，道路两旁树木绿化整齐干净，如果不是一条长长的悬在半空的水泥运输管道和高高耸立的水泥仓库，参观者会误以为是在一个郊野公园漫步。

【金融】

--中国金融：上海银监局暂停辖内商业银行与六家地产中介合作一个月

中国上海银监局发出通知，根据近期稽查发现问题及结合上海市住建委等行政处罚结果，决定自本周一起，暂停辖内商业银行与上海链家房地产经纪公司等六家房地产中介业务合作一个月，并对工商银行等七家银行的个别分支机构暂停房贷业务两个月。

--《市场观察》中国经济小周期和金融让利的反弹隐忧

大宗商品期货价格疯涨、CPI反弹、债券下跌、股票震荡，按照经典的美林投资时钟理论，中国似乎已进入经济过热的阶段，和一季度飙升的金融数据也遥相呼应。

--投行观点：螺纹钢的疯狂映射出中国经济金融宏观面三大风险--工银国际

中国螺纹钢等商品期货上周交投均量价齐升，促使上海、大连和郑州的交易所或提高手续费或向投资者发出风险警告，工银国际研究部联席主管程实周一表示，螺纹钢的疯狂映射出中国经济金融宏观面的三大风险，值得深入洞察。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,800亿元七天逆回购，单日净投放1,500亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,800亿元人民 币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放1,500亿元。

--中国货币市场：逆回购净投放未能缓解资金偏紧，降准缺席市场心态谨慎

中国银行间市场资金面整体依然偏紧。交易员称，各期限资金 均融入较难，例行缴准叠加前期缴税因素的影响，大行供给偏少；逆回购继续大量净投放对 市场有所助益，但缓解效果不大。

--中国债市动态：现券收益率及IRS升势再起，资金紧势难缓悲观预期加剧

中国银行间债市早盘现券收益率及IRS（利率互换）升势再起，除长期国债仍相对稳定外，现券整体弱势明显，金融债收益率跳升；基本面回暖及政策预期偏谨慎仍利空债市，而资金紧势持续数天后依旧未见缓解，令悲观预期进一步加剧。

--中国信用债：中铁物资公司债券投资者签署承诺函后可交易转让--CFETS

备受关注的中国铁路物资股份有限公司债券风险事件又有新进展。全国银行间同业拆借中心(CFETS)公告称，在中铁物资相关债务融资工具恢复正常交易流通前，投资者需交易转让相关债务融资工具的，可在提交相关交易转让承诺函后进行交易转让。

--中国信用债：云维股份资金筹集渠道已确定, "11云维债"可正常回售兑付

中国云维股份最新公告称，日前收到上交所要求公司就有关11云维债的回售及付息事宜核实后对外披露，对此，云维股份回复表示，公司债回售兑付和付息的资金筹集渠道已经确定，能够保证按照云维股份11云维债募集说明书的约定正常回售兑付和付息。

--中国信用债：风险事件频出压制一级情绪，本月取消发行已近千亿元

4月以来中国信用债一级市场寒意逼人，因信用风险事件密集发生，令一度火热的买需迅速冷却。据路透不完全统计，截至上周五，4月以来已有逾百家发行人取消或推迟发行超短融、短融、中票及企业债等，累计规模995.4亿元人民币。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.6707%，10年3.7092%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七年和10年期增发债中标收益率分 别为3.6707%和3.7092%，一年、三年和五年增发债，中标收益率分别为2.8187%、3.1585%和3.3585%。

【外汇】

--中国汇市：人民币汇率CFETS指数和BIS篮子指数连四周下滑再创新低

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(22日)的人民币汇率指数为97.22，较前周下跌0.16%，较2014年底下跌2.78%，该指数并连续四周创记录新低。

--中国汇市：人民币早盘小幅走贬，美联储议息会议前美指大概率走升

人民币兑美元即期早盘小幅下跌，中间价则随美指大幅调低222点至四周新低。交易员称，中间价基本跟随美指，但人民币即期汇价早盘在中间价之上震荡走升，与自营盘和客盘结汇盘增加有关。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收跌，投资者情绪谨慎场内观望氛围浓厚

中国股市沪综指缩量收跌。分析师指出，今日大盘维持低位震荡，但成交量继续萎缩，沪综指60日均线仍存在支撑。本周美联储将召开议息会议，同时“五一”小长假即将到来，投资者情绪谨慎，场内观望氛围厚重，料后市股指将继续震荡。

--《焦点》中国大宗商品期货价格疯涨，A股资金遭分流后市或受其累

春节后中国各主要大宗商品期货价格出现全面上涨，部分品种近期更是一路狂飙，在持续吸引市场关注和磁吸效应下，A股市场资金遭遇明显分流，后市或受其累。

--新闻稿：中国钢铁价格大幅上涨势头难以持续--惠誉

评级机构惠誉表示，中国钢铁价格今年迄今 以来快速上涨势头难以持续，因这主要是因为建筑活动的季节性增长以及 钢材期货市场的投机活动增加。惠誉预期，随着价格上涨导致原来关停产 能恢复，钢铁供应将会上升，但需求不会保持增长。这将在近期内给钢材 价格带来沉重压力。

--中国个股：国泰君安拟发行至多80亿元可转债，募资用于补充营运资金

中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司公告称，拟发行不超过80亿元人民币可转债，募资全部用于补充公司营运资金，可转债转股后用于补充资本金。

--欧洲个股：大众汽车对中国市场颇为乐观，计划向合资企业进一步投资

大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)表示，公司乐观认为，此前两个季度在中国的良好销售趋势将会延续。大众汽车今年将向在华合资企业投资40亿欧元(44.9亿美元)，未来几年的业务将侧重于扩大运动型休旅车(SUV)和新能源汽车的市场份额。

--日本个股：丰田称中国排放等规定更加严格，实现在华销售目标难度上升

日本丰田汽车中国业务主管大西弘致（Hiroji Onishi）称，中国的排放和燃油经济性规定令丰田在2025年左右实现在华200万辆的年度销售目标更加困难。 （完） (整理 林高丽；审校)