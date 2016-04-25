欧股业绩：飞利浦第一季获利优于预期，或寻求将照明业务独立上市

南非汇市：兰特上涨，因预计央行维持利率稳定
路透约翰内斯堡1月23日 - 南非兰特周一上涨，因新兴市场资产得益于商品价格走高，美国总统特朗普财政政策的不确定性打击了美元。
“随着股市人气较今年前几个月的状况好转，推动IPO的可能性提高，”飞利浦周一表示。
“飞利浦很快就会向市场宣布最新结论及未来步骤。”
该公司股价今年以来上涨6.8%，但在van Houten五年任期内表现略逊于荷兰股市蓝筹股AEX指数。飞利浦周一盘初股价大跌超过3%。
照明事业估值约为50亿欧元，第一季未计利息、税项旧及摊销之利润(EBITA)为1.02亿欧元，营收为16.9亿欧元。该事业占飞利浦获利比重约7%。
飞利浦称，整个集团的可比营收成长5%至55.1亿欧元，因医疗科技(HealthTech)部门成长。
照明部门营收萎缩2%，因传统灯泡销售缩水。EBITA成长主因高毛利的发光二极体(LED)照明产品销售成长，占产品组合比重超过五成。(完) (编译 于春红/张明钧; 审校 刘秀红/张荻)
路透约翰内斯堡1月23日 - 南非兰特周一上涨，因新兴市场资产得益于商品价格走高，美国总统特朗普财政政策的不确定性打击了美元。
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