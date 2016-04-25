欧股业绩：飞利浦第一季获利优于预期，或寻求将照明业务独立上市

“随着股市人气较今年前几个月的状况好转，推动IPO的可能性提高，”飞利浦周一表示。

“飞利浦很快就会向市场宣布最新结论及未来步骤。”

该公司股价今年以来上涨6.8%，但在van Houten五年任期内表现略逊于荷兰股市蓝筹股AEX指数。飞利浦周一盘初股价大跌超过3%。

照明事业估值约为50亿欧元，第一季未计利息、税项旧及摊销之利润(EBITA)为1.02亿欧元，营收为16.9亿欧元。该事业占飞利浦获利比重约7%。

飞利浦称，整个集团的可比营收成长5%至55.1亿欧元，因医疗科技(HealthTech)部门成长。