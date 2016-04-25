版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 16:52 BJT

台湾汇市：台币连三贬至一周低位，量缩观望美日货币政策会议

* 台币兑美元连三贬，创一周低位
    * 观望美联储和日本央行的利率决策
    * 实质区间先看32.300-32.400

    路透台北4月25日 - 台币兑美元 周一连续第三日收贬，并创一周低位。交易员表示，美联储及日
本央行本周都要举行政策会议，审慎观望的气氛令台币随着亚币表现偏弱、交易量略萎缩。
    
    汇银人士表示，美元自3月美联储主席叶伦发表鸽派言论走空后，近期有筑底回稳迹象，由于亚币先前已
累积涨幅，市场气氛显示投资人此时做多美元意愿较高，在本周美联储政策决议出炉前，亚币偏弱的格局料将
延续。
    
    〞如果你是主力，炒鹰(炒作鹰派言论)还是炒鸽比较好赚？〞一位大型商银交易人士说。
    
    海外NDF一个月期美元/台币换汇点自折价转小幅溢价，交易员认为，这显示海外投资人押注美元走势将偏
强。
    
    不过适逢月底，出口商有抛汇需求。交易员指出，今日美元兑台币开高后，出口商在32.400以上卖美元的
意愿颇高，如此也限缩了台币波动的空间，成交量因而低落。
    
    除留意美、日货币政策外，一外商银行交易主管也提及，时序即将迈入5月，台股料因缴税因素影响表现
偏弱，再加上5月20日新总统蔡英文将发表就职演说，两岸政治风险可能升高，应留意外资近期动向。 
    
    〞外资在股市、汇市都已获利，最近我们的客户以汇出居多。〞外商银交易主管说。
    
    不过大型商银交易人士认为，台湾的正利率才是吸引外资停泊主因，政治风险应该都已纳入考量。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周二至周三(26-27日)召开政策会议，日本央行则在周四(28日)。
    
    台币兑美元今日收在32.361价位，前低为18日的32.402。今日主要交易区间在32.320-32.390，上日在32.
250-32.360，预估明日台币的区间在32.300-32.400。
             
    台湾股市周一缩量小幅收升。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超39.81亿台币，连三个交易日买超
共计150.21亿台币。  
    
    新兴亚洲货币周一多下跌，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)及日本央行本周稍后召开货币政策会议前
，投资人削减风险资产持仓。  

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减
；目前一个月美元/台币远汇 报32.316/32.376，上日收在32.360。 
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.361     32.330   32.320-32.405   32.400     4.49    5.13
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.360     32.328   32.320-32.395   32.395     3.65    3.46
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期          0.010/0.025          -0.005/0.005
 美元/台币六个月期          0.010/0.035          -0.015/0.010
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐