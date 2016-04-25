《中国企业债发行日程表》--4月25日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *山西晋城 10 5 4/29簿记建档 -- AAA 5/3-5/5 长城证券 无烟煤矿业集团 (山西潞安矿业集团提供担保) ========================================================================================= *日照新东港 8 7 4/26簿记建档 上限5.90% AA 4/27-4/29 海通证券 城乡发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 北京汽车 25 7 4/21簿记建档 3.45% AAA 4/22-4/26 海通证券 (绿色债券，附第5年末投资人回售选择权) 工商银行 ========================================================================================= 洛阳新区 15 7 4/25簿记建档 上限5.00% AA 4/26 东海证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/中债信用增进提供担保) ========================================================================================= 杭州西湖投资 12 7 4/22簿记建档 *4.30% AA+ 4/25-4/27 浙商证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 成都新开元 14 7 4/22簿记建档 *5.29% AA 4/25-4/27 华英证券 城市建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 金寨县城镇 11 7 4/22簿记建档 *5.90% AA- 4/25-4/27 国元证券 开发投资专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 泰安泰山控股 6 7 4/25簿记建档 上限5.80% AA 4/26-4/27 国融证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 陕西煤业化工 15 可续期 4/26簿记建档 *上限5.80% AAA 4/27 国开证券 (每三个计息年度为一个重定价周期) ========================================================================================= 温州市城建 30 7 4/25簿记建档 上限5.00% AA+ 4/26-4/28 申万宏源证券 投资集团城市停车场专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 扬中市城建 10 7 4/25簿记建档 上限5.20% AA 4/26-4/28 国开证券 投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 宜城市建设 11.80 7 4/26簿记建档 *上限5.50% AA 4/27-4/28 广州证券 投资经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 金沙县建设 8 7 4/27簿记建档 -- AA- 4/28-4/29 东方花旗证券 投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/毕节市信泰投资公司担保) ========================================================================================= 江苏瀚瑞 8 7 4/27簿记建档 -- AA 4/28-4/29 东北证券 投资控股 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 广州地铁集团 40 10 4/27簿记建档 -- AAA 4/28-5/3 广发证券 城市停车场建设专项债 (附第5年末投资人选择权) 海通证券/广州证券 ========================================================================================= 襄阳市襄州区 8.5 7 4/27簿记建档 -- AA 4/28-5/3 广州证券 建设投资经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 淮安市淮安区 12 7 4/28簿记建档 -- AA 4/29-5/3 财富证券 城市资产经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 黔东南州凯宏 14 10 4/28簿记建档 -- AA 4/29-5/4 中泰证券 资产运营公司养老产业专项债 (第3-6年末分别偿还10%本金/第7-10年末偿还15%本金) 上海证券 ========================================================================================= 南阳高新区 8.8 7 4/28簿记建档 -- AA- 4/29-5/4 广州证券 投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/南阳投资集团担保) ========================================================================================= 吉林经济技术 8 7 4/28簿记建档 -- AA 4/29-5/4 渤海证券 开发区经济技术开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 舒城县城镇 15 7 4/28簿记建档 -- AA- 4/29-5/5 国元证券 建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团有限公司担保) ========================================================================================= 南京溧水 9.8 7 4/27簿记建档 -- AA 4/28-5/5 国信证券 城建集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 芜湖市交通 14 7 4/27簿记建档 -- AA+ 4/28-5/5 国信证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 成都花园水城 8.8 7 4/29簿记建档 -- AA- 5/3-5/5 华福证券 城乡建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保) ========================================================================================= 莆田市高新 5 6 4/29簿记建档 -- AA- 5/3-5/5 万联证券 技术产业园 (第3-6年末分别偿还25%本金/福建省中小企业信用再担保公司提供担保) ========================================================================================= 重庆宏安 12 7 4/29簿记建档 -- AA- 5/3-5/5 广发证券 投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 本钢集团 5 5 4/29簿记建档 -- AAA 5/3-5/5 国泰君安证券 (第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/可至多追加5亿) 中天证券 ========================================================================================= 江苏海州 10.6 7 4/29簿记建档 -- AA 5/3-5/5 招商证券 发展集团(第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 平湖市城市 13.7 7 4/28簿记建档 -- AA 4/29-5/6 国信证券 发展投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 辽宁药都 8 7 4/28簿记建档 -- AA 4/29-5/6 国信证券 发展公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 浙江玉环 6 7 4/29簿记建档 -- AA 5/3-5/6 财通证券 城市建设集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 无锡太湖新城 10 7 4/29簿记建档 -- AA+ 5/3-5/10 华泰联合证券 发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/无锡城市发展集团提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 盘县城市棚户区 15 7 择期重新簿记建档 -- AA -- 中信建投证券 改造项目收益债 (第3-7年末分别偿还10%-25%本金/贵州省红果经济开发区开发公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 遵义投资集团 7 4 4/21簿记建档 5.68% AA 4/22-4/26 国海证券 小微扶持债 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次