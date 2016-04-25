金属期市：沪铝创近10个月高位，因中国炼厂重启缓慢且需求升温

上海期交所主力6月期铝 最高涨至每吨13,075元人民币，是2015年7月2日以来最高点。该合约今日收涨2.5%，报每吨12,885元。

0707 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铝 持稳在每吨1,652.50美元，上周五曾触及1,667.50美元，是2015年7月29日以来最高点。

Wang表示，中国铝冶炼厂在重新开工方面非常谨慎，担心一系列的生产重启可能会再度大幅打压价格。“另一个原因是，重新开工在中国要花费时间，可能要两到三个月，并且也耗资甚多。”

她接着称，CRU预计中国今年将有147万吨铝产能重启。这将令中国今年的铝产量从去年的3,100万吨升至3,200万吨。

伦敦期铜 下跌0.4%至每吨5,013.50美元，上周五曾创下一个月高点5,091美元。上海期铜 收高0.5%至每吨38,120元人民币，稍早触及39,010元，为3月7日以来最高位。（完）

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