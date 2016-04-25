表格：外资在韩国股市买超2,221亿韩元，连续第九日买超

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透首尔4月25日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超2,2 21亿韩元，连续九个交易日买超，期间累计买超1.640万亿(兆)韩元(14.3亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4月25日 222.1 -177.1 -38.8 ^4月22日 154.9 -184.7 38.5 4月21日 160.9 147.9 -302.0 4月20日 111.8 -58.6 -45.0 4月19日 29.0 139.6 -152.6 4月18日 199.8 -141.1 -44.5 4月15日 97.9 25.0 -109.4 4月14日 550.9 174.1 -791.2 4月12日 113.0 -102.8 -88.5 4月11日 -16.7 -128.4 81.0 4月 8日 165.4 -280.0 48.6 4月 7日 225.8 -318.5 29.8 4月 6日 116.6 -299.4 199.6 4月 5日 -192.6 -73.3 194.4 4月 4日 58.2 -193.1 61.5 ---------------------------------------------------- 本月以来 1,785.8 -1,515.2 -717.1 ---------------------------------------------------- 今年以来 2,551.7 155.5 -2,767.4 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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