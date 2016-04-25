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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 15:31 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,221亿韩元，连续第九日买超

路透首尔4月25日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超2,2
21亿韩元，连续九个交易日买超，期间累计买超1.640万亿(兆)韩元(14.3亿美元)。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
    
        日期        外资          机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     4月25日       222.1           -177.1          -38.8
    ^4月22日       154.9           -184.7           38.5
     4月21日       160.9            147.9         -302.0
     4月20日       111.8            -58.6          -45.0
     4月19日        29.0            139.6         -152.6
     4月18日       199.8           -141.1          -44.5
     4月15日        97.9             25.0         -109.4
     4月14日       550.9            174.1         -791.2
     4月12日       113.0           -102.8          -88.5
     4月11日       -16.7           -128.4           81.0
     4月 8日       165.4           -280.0           48.6
     4月 7日       225.8           -318.5           29.8
     4月 6日       116.6           -299.4          199.6
     4月 5日      -192.6            -73.3          194.4
     4月 4日        58.2           -193.1           61.5
    ----------------------------------------------------
    本月以来     1,785.8         -1,515.2         -717.1 
    ----------------------------------------------------
    今年以来     2,551.7            155.5       -2,767.4
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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