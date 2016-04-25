台湾央行：外币杂币结算平台，兆丰商银任清算行预计年底上线

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透台北4月25日 - 台湾央行周一表示，因台湾的外币计价金融商品除美元、人民币、日圆、欧元，还有澳币、纽币等〞其他外币〞，央行经遴选后决定由兆丰商银担任外币杂币结算平台清算银行。
央行指出，为便利投信及保险等事业单位，与投资人亦得透过外币代收平台，办理其他外币计价金融商品的款项收付，央行因而办理其他外币的清算银行遴选作业，并选出由兆丰商银担任。
〞其他外币结算平台最快在11到12月上线，初期由两家先上线，明年初扩增到12家。〞台湾央行外汇局科长黄宝霞说。
台湾央行规划建置的外币结算平台自2013年3月1日开始营运，目前已得办理美元、人民币、日圆、欧元4种币别结算，提供台湾民众及厂商低成本、高效率的境内及跨境汇款服务。
黄宝霞并称，所谓的〞其他外币〞，包含澳币、纽币及南非币等外币，将来这些外币结算平台逐一上线后，台湾民众在境内的外币汇款将可当天且全额到汇，省下至少两天时间及可观的汇款手续费。(完)
(记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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