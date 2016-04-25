更正-欧洲汇市：英镑兑欧元接近六周高位，因押注脱欧概率下降

(更正：因英文原文有误，内文第三段应为退欧的概率降至“约25%”，而非“30%”)

路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周一接近六周高位，因为在美国总统奥巴马对英国退欧风险发出警告后，围绕英国人将投票支持留在欧盟的预期升温。

英镑兑美元 涨0.1%至1.4413，英镑兑欧元 触及六周高位0.7752。

上周英镑兑欧元录得3月初以来最佳单周表现，因押注留欧的概率上升。根据博彩公司Betfair的数据，英国人在6月23日投票支持退欧的概率已从上周初的37%降至约25%”。

博彩公司Ladbrokes也报告称，风向正朝着“留在欧盟”转变。一系列民调都显出，留欧派正在占据上风。

交易员称，奥巴马呼吁英国留在欧盟的公关努力帮助支持了留欧派的人气。

“奥巴马的公关行动帮助英镑兑欧元触及高点，脱欧派开始失势，”Western Union的企业债销售部主管Tobais Davis表示。

美国总统奥巴马上周对美国最亲密盟友英国的政治问题进行了态度鲜明的干预，劝告英国人留在欧盟，并警告英国若退出，与美国达成贸易协议一事将会“排到队伍最后”。

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