欧元债市：德债收益率持于0.2%上方，市场整理跌势等待美日央行会议

美联储预计会维持利率不变，但或修改对美国经济前景的描述，以反映出更为良好的形势，从而给将来的加息打通道路。

日本央行周四可能下调物价预估，并讨论日圆强势、全球需求乏力以及疲软的消费对通胀预期的打击，是否到了有必要再实施一轮刺激政策的程度。

彭博周五在其网站上报导称，日本央行正考虑使其对金融机构的借贷计划适用负利率。报导引述数位匿名消息人士的话称，日本央行若决定进一步调降针对银行存放在央行的部分资金适用的负利率，则可能考虑采取上述新举措。

“看上去有一些预期认为日本央行周四将放松政策，”荷兰合作银行固定收益策略师Lyn Graham-Taylor说，“这很有意思，因为上次日本央行放松政策被视为是对全球市场的忧虑信号。”

10年期德国公债收益率持稳于0.23%，距离上周触及的一个月高位0.24%不远。

德国公债收益率已脱离本月稍早触及的0.075%的低点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价